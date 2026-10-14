Medusa 2027 se inspirará en un "universo futurista realzado por la inteligencia artificial y los robots"

Medusa 2026 - RAUL BARCIA

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrónica Medusa, que se celebrará en la Playa de Cullera (Valencia) del 12 al 16 de agosto de 2027, se inspira para esta nueva edición en un futuro utópico realza-do por el desarrollo de la inteligencia artificial, la proliferación de humanoides y robots antropomórficos, y la evolución acelerada del progreso humano. Esta nueva temática se ha bautizado como 'Origyon: Una Nueva Era' y se irá desplegando progresivamente en los diez meses que restan hasta el evento.

El certamen da el pistoletazo de salida con un doble anuncio: la presentación de su temática y la salida a la venta de la primera tanda general de abonos, que se abrirá al público mañana, jueves, en la web oficial www.medusasunbeach.com a partir de las 12.00 horas.

Para dar vida a este "universo", el recinto de Cullera se transformará en un espacio totalmente tematizado con escenarios decorados, señalética adaptada, escenografía y performances inspiradas en el concepto Orygion.

Se trata de la propuesta narrativa "más ambiciosa e inmersiva" concebida por el equipo creativo de Medusa, y no sólo contiene una invitación para bailar y divertirse, sino también un desafío a reflexionar. Mes a mes, las redes sociales del festival irán desvelando los detalles de esta historia futurista, explica la organización en un comunicado.

El relato parte de una paradoja: mientras la humanidad ha necesitado miles de años para evolucionar, las máquinas han desarrollado capacidades de aprendizaje y autonomía en apenas unas décadas. En Origyon, la evolución humana y la inteligencia artificial convergerán para dar lugar a una nueva era.

Desde su fundación, Medusa ha obtenido eco internacional gracias a la creatividad de sus fantasías temáticas y sus espectáculos visuales. Año tras año, el festival asombra con experiencias inmersivas emocionantes que se plasman, sobre todo, en el diseño de su gigantesco escenario principal, de más de 100 metros de anchura.

En ediciones anteriores, la inagotable factoría de ideas de Medusa alumbró las temáticas Shark Attack (2015), The Adventure of Atlantis (2016), Jungle Carnival (2017), Space Invaders (2018), The Secret of Wonderland (2019), Circus of Madness (2022), Age of Times (2023), The Dreams of Hathör (2024), Arcade Land (2025) y Apsaras (2026). El pasado marzo los Iberian Festival Awards premiaron la calidad de sus escenografías temáticas, recuerdan.