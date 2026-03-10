Mercadona aumenta sus beneficios en 2025 hasta los 1.729 millones de euros y logra unas ventas de 41.900 millones

Archivo - El presidente de Mercadona, Juan Roig, posa tras una rueda de prensa para informar sobre los datos económicos de Mercadona en 2024 y sus previsiones para 2025, en Jarrods, a 11 de marzo de 2025, en Paterna, Valencia, Comunidad Valenciana (España - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha obtenido unos beneficios de 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9 por ciento más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que han ascendido a los 41.900 millones de euros.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la presentación de resultados de la compañía de un año que ha calificado como "histórico". El acto se ha celebrado en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

La compañía valenciana de supermercados ha aumentado su cuota de mercado un 0,6%, hasta situarse en un 28,5% del total. Roig ha destacado que la recaudación de impuestos total asciende a 3.400 millones de euros.

Mercadona ha creado 5.000 puestos de trabajo en 2025, hasta alcanzar una plantilla de 115.000 personas en España y Portugal, con un salario medio neto de 2.200 euros netos mensuales a partir de cuatro años de antigüedad para el 71% de su plantilla.

((Habrá ampliación))