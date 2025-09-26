Merino afirma que las medidas contra el fraude impulsadas por la ATV permiten aflorar 83 millones hasta agosto - GVA

Destaca que es un 34% más respecto al mismo periodo de 2024

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha afirmado que las medidas de control e inspección impulsadas por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) han permitido aflorar 83 millones de euros hasta agosto de este año, lo que supone un incremento del 34 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y del 53,7% en comparación con 2023.

Merino ha subrayado que estos datos "evidencian que la lucha contra el fraude constituye una prioridad absoluta para la Generalitat". "Este buen resultado refleja por un lado las más de 29.000 liquidaciones directas practicadas y, por otro, el efecto disuasorio de las actuaciones de control", ha resaltado, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

"Gracias a estas actuaciones ha sido posible aflorar cerca de dos millones de euros adicionales tras la revisión de más de 600 autoliquidaciones no declaradas", ha remarcado.

La titular de Hacienda ha dado a conocer estas cifras durante su intervención en la clausura de las XXXII Jornadas Tributarias de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana en Benidorm (Alicante).

"La elusión y la evasión fiscal no son solo prácticas insolidarias: son un ataque directo a la competencia leal, a quienes cumplen con la ley y generan riqueza y empleo dentro del marco establecido", ha afirmado.

Asimismo, la consellera ha resaltado la apuesta del Consell por "la simplificación administrativa y la modernización de la ATV". "Entre las medidas en marcha destacan el documento de pago único, nuevos sistemas que permitirán aplazar deudas de forma inmediata y telemática, la extensión de la presentación online --ya utilizada en más del 85% de los procedimientos-- y soluciones innovadoras como la firma electrónica avanzada, la asistencia inteligente mediante chatbots o el servicio ATV le llama", ha detallado.

"MÁS SENCILLO"

"Queremos que cumplir con las obligaciones tributarias sea cada vez más sencillo porque la eliminación de cargas y la menor presión fiscal no solo alivian a particulares y profesionales, sino que también favorecen la legalidad y previenen el fraude", ha remarcado.

En su intervención, Merino ha insistido en que "la reforma tributaria que lleva a cabo el Consell, que ahora se adentra en su tercera fase, es necesaria y se impulsa con responsabilidad, coherencia y sensatez". Según ha explicado, el objetivo es "converger con la media de las comunidades autónomas y avanzar hacia una fiscalidad más justa, siempre desde la responsabilidad".

La consellera ha puesto también en valor las 94 entidades con las que colabora la ATV, como colegios y asociaciones profesionales de toda España, para "facilitar la tramitación telemática de documentos tributarios y reforzar la seguridad jurídica".

Para concluir, ha señalado que el "compromiso" del Consell es "avanzar hacia un sistema tributario justo, claro y bien gestionado, con reglas sencillas y coherentes, y una gestión responsable de los tributos". Para ello, ha considerado "necesario" contar con la "complicidad" de los asesores fiscales como agentes que aportan "rigor, certidumbre y confianza a los contribuyentes".