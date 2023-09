Merino asegura que no habrá partidas "ficticias" en presupuestos ni "recorte de ningún tipo en servicios fundamentales"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Ruth Merino, ha asegurado que no habrá "recorte de ningún tipo en servicios fundamentales" ni "partidas ficticias" en los presupuestos de 2024 de la Generalitat.

Así lo ha indicado la consellera portavoz en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, donde ha asegurado que continuarán con el "alivio fiscal" y que cumplirán con sus compromisos "de forma responsable y rigurosa".

Merino ha explicado que las consellerias están elaborando sus proyectos y ha asegurado que las cuentas "se pueden cuadrar". Aunque no ha entrado en datos específicos, ha asegurado que no se va a tocar "ninguna de las partidas que afectan servicios fundamentales" y que no se va a "gastar de forma irresponsable e ineficiente".