El mes de abril ha sido muy cálido y muy seco en la Comunitat: 2,1ºC superior a la media y un 58% menos de lluvias

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VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de abril ha sido ha sido muy cálido en la Comunitat Valenciana al registrar 15,5°C, lo que supone 2,1ºC superior al promedio, y muy seco, con una precipitación acumulada de 21,4 l/m2, un 58% menos, según el resumen climático de Aemet.

De este modo, por cuarto año consecutivo, abril ha tenido un carácter muy cálido y ha sido deficitario en precipitaciones. En concreto, ha sido el cuarto mes de abril más cálido desde, al menos, 1950, por detrás de 1961, 2023 y 2014, que es el más caluroso de la serie.

Además, en este mes ha habido "una significativa diferencia" entre el litoral de Alicante y zonas del litoral de Valencia, donde la anomalía de la temperatura media ha sido inferior a 1°C, y el interior de la mitad norte, donde las anomalías han superado los 3°C, que son "continuidad de la gran anomalía térmica que se ha registrado en el interior y norte de la Península, donde ha sido el mes de abril más cálido de la serie".

Las temperaturas más altas se registraron el día 22, con más de 32°C en zonas de la Ribera Alta, la Costera y la Vall d'Albaida: Xàtiva, 32.7 °C; Carcaixent, 32.4 °C; Ontinyent, 32.3 °C; Turís, 32.2. Por contra, los valores más bajas se anotaron los días 13 y 14, con heladas débiles en zonas altas y en fondos de valle del interior norte: Fredes, -0.2 °C; Ademuz, -0.1 °C; Castellfort, +0.4.

PRECIPITACIONES

Del mismo modo, por cuarto año consecutivo, abril ha sido seco, muy seco o extremadamente seco. Por provincias, ha sido especialmente seco en Castellón, donde el déficit medio provincial ha sido del 81%, mientras que en Valencia ha sido del 48% y en Alicante del 46%.

Así, con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como muy seco en un tercio del territorio, que se corresponde con casi toda la provincia de Castellón y el norte de Valencia. Incluso en un 5% (prelitoral norte de Castellón) el mes fue extremadamente seco. En otro tercio del territorio el mes fue seco y en el resto, pluviométricamente normal, con zonas dispersas en Valencia y el litoral de Alicante donde fue ligeramente húmedo.

Casi todas las precipitaciones se acumularon durante el día 12, cuando se produjeron lluvias generalizadas, más intensas en Alicante. Además, los días previos se registraron una importante intrusión de polvo mineral en suspensión en el aire, por lo que las precipitaciones los días previos al 12 fueron débiles y con barro. Asimismo, a últimas horas del día 30 y primeras horas del 1 de mayo hubo tormentas que puntualmente tuvieron intensidad fuerte en el interior sur de Valencia y norte de Alicante.

Los acumulados más altos, próximos a 50 l/m2, se han registrado en zonas de la Canal de Navarrés y del Valle de Cofrentes-Ayora. En el otro extremo, en observatorios del litoral sur de Castellón el acumulado mensual es inferior a 2 l/m2