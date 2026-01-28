La Mesa de la Arquitectura del MACA ofrece cinco encuentros con profesionales y sus proyectos hasta mayo

Mesa de la Arquitectura del MACA - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) retoma sus actividades periódicas con la Mesa de la Arquitectura, una serie de encuentros con profesionales para hablar de sus principales proyectos, que constará de cinco sesiones hasta el próximo mes de mayo. La primera se celebra este jueves, con el doctor arquitecto Javier Terrados.

Con Terrados, los asistentes charlarán bajo el paraguas de 'Espacios compartidos', en el que se propone un recorrido por un conjunto de obras de arquitectura "que se plantean un compromiso con la viabilidad, ensanchando los límites de las reglas y generando otros escenarios posibles de encuentro comunitario en torno a la vivienda", según un comunicado del Ayuntamiento de Alicante.

Su obra ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de la Vivienda Pública 2005, el Premio Nacional Termoarcilla, el II Premio Nacional Soluciones Urbanas del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y una de las tres menciones en el Premio Europeo de Arquitectura Ugo Rivolta, así como galardones provinciales de los colegios de arquitectos de Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz.

Durante los siguientes meses la programación ofrecerá encuentros con Barcos y Enríquez, de B y E Arquitectos (26 de febrero); con Ana Junquera, de Manià y Junquera Arquitectos (26 de marzo); con Eusebio Alonso García (30 de abril) y, finalmente, con Patricia Reus, de Blancaflor+ Reus (28 de mayo).

La Mesa de la Arquitectura está coordinada por Santiago Varela y cuenta con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Alicante y de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha apuntado el Ayuntamiento.