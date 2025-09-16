La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts se reunirá este jueves para fijar las próximas sesiones

Archivo - Comisión de investigación de la dana en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El PSPV ve una estrategia para "dilatar" las comparecencias y el PP exige que la celeridad "sea recíproca" en el Congreso

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes se reunirá este jueves 18 de septiembre para fijar el calendario y poner fecha a las próximas sesiones de este foro, que celebró su primera y única convocatoria con comparecencias el pasado 1 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Compromís y PSPV han urgido en varias ocasiones al PP y Vox a convocar nuevas sesiones de la comisión al considerar "anómalo que no esté reuniéndose". Además, los socialistas han remitido un escrito a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para solicitar la convocatoria "urgente" de la mesa de la comisión ante el "silencio" de su presidenta, Miriam Turiel (Vox).

En declaraciones a los medios este martes, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que existe una "estrategia clarísima" por parte del PP y Vox para "dilatar la celebración de las sesiones" de esta comisión de investigación, aunque ha valorado que "la opinión pública, una vez más, vuelve a presionar y arrastrar a Carlos Mazón y a Vox para que se celebre" este foro.

"Pero estáis viendo lo que nos está costando, llevamos desde que volvimos el 1 de septiembre exigiendo las reuniones de la mesa. Nuestra representante, Alicia Andújar, envía innumerables mensajes exigiendo que se convoque, pero la presidenta de la comisión ni le contesta", ha expresado.

En este punto, ha exigido que a la próxima sesión de la comisión "vengan las víctimas" de la dana a comparecer, ya que la primera fue "eminentemente técnica", a su juicio con "la intención de adormecerla por parte del PP".

"CONTINÚA CON TOTAL NORMALIDAD"

Precisamente, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha valorado que la comisión de investigación en Les Corts está "mucho más adelantada que otras que dependen de otras formaciones, como por ejemplo la del Congreso de los Diputados", y ha asegurado que en el caso del parlamento valenciano "continúa con total normalidad".

"Continúa cumpliendo con la calendarización y la temporalidad que se esperaba y sabíamos que íbamos a seguir avanzando", ha expuesto la diputada 'popular', que ha indicado que ya se celebró "una primera sesión de comparecencias con técnicos especializados" y ahora "vamos a continuar celebrando sesiones y cumpliendo rigurosamente el plan de trabajo, que recordemos que era un documento vivo".

Dicho esto, ha hecho hincapié en que en el Congreso "no pueden decir lo mismo" y ha pedido a las formaciones de las que depende la comisión en la Cámara Baja "que esa celeridad que aquí exigen sea recíproca, que den ejemplo y que dejen ya de tener esas pugnas internas entre los socios del Gobierno", al tiempo que ha insistido en que el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "tiene que ir a comparecer".

AL PSOE "NO LE INTERESA SABER LA VERDAD"

En esta misma línea, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha denunciado el "bloqueo" por parte del Gobierno de España y el PSOE a la comisión de investigación en el Congreso por la comparecencia de Sánchez y ha reprochado a los socialistas su "total hipocresía" y "absoluto cinismo", lo que a su juicio demuestra que "no les interesa saber la verdad".

"Están debatiendo si Sánchez tiene que acudir o no, es que ya no solo es que no va a venir a la comisión de investigación aquí en Les Corts, sino que tampoco quiere acudir a la comisión en el Congreso. De hecho, aquí la comisión que se ha aprobado propuesta de Vox fue rechazada por el PSOE y lo está demostrando también a nivel del Congreso", ha expuesto.