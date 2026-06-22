La mesa de la comisión de Les Naus en Les Corts propone dos nuevas sesiones más antes de agosto

Archivo - Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación de Les Naus en Les Corts ha solicitado habilitar los próximos 8 y 23 de julio para celebrar dos sesiones de comparecencias, que se sumarán a la primera jornada planteada para el 2 de julio. De momento, para los días 8 y 23 de julio no se ha propuesto a qué comparecientes convocar.

Así lo ha pedido la mesa a través de un escrito registrado este lunes, firmado por la presidenta de la comisión, Ana Vega (Vox), y la secretaria, Mª José Salvador (PSPV), según ha avanzado el diario Información y han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

El pasado viernes, la mesa de la comisión propuso, con mayoría de PP y Vox y el rechazo del PSPV, como primeros comparecientes para la sesión del 2 de julio al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, al exvicealcalde y exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón, a los exediles Natxo Bellido, Sofía Morales y Antonio Gallego y al asesor técnico Antonio Faura.

Ambas propuestas, la del pasado viernes y la de este lunes, se tramitarán en la junta de síndics de Les Corts de este martes.

La comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP) tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

El mes pasado se aprobó el plan de trabajo de la comisión, creada el 5 de marzo, en el que PP y Vox pactaron que el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, comparezca finalmente en este órgano. Sin embargo, los primeros comparecientes propuestos son exresponsables del Ayuntamiento, salvo un asesor técnico.

En el plan de trabajo de la comisión, que fue propuesto por Vox y aprobado junto al PP, no figuran entre los 81 comparecientes ni el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ni el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

PP y Vox fijaron que el orden de intervención de los grupos parlamentarios sea de menor a mayor y que las sesiones se articulen a través de intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los miembros de la comisión y los comparecientes. Cada grupo tendrá un máximo de diez minutos por compareciente y cerrará el compareciente con un máximo de cinco minutos. A todos los testimonios se les exigirán "respuestas claras y concretas".

El dictamen de la comisión se debatirá y elaborará durante el primer año de sesiones, sin perjuicio de que se pueda ampliar. Finalizada la comisión, se abrirá un plazo de cinco días para la elaboración de votos particulares, tras lo que el dictamen se elevará al pleno de Les Corts para su debate y votación.