La Mesa del Micof anula las elecciones por irregularidades en el voto por correo y ordena repetir la votación

Archivo - Sede del MICOF en València - MICOF - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Electoral del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha anulado las elecciones del pasado 10 de mayo por "irreguladades" en el voto por correo que fueron "determinante" en el resultado electoral y ha ordenado repetir la votación para elegir a la junta directiva.

En la resolución, contra la que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, se aceptan así los recursos presentados por las candidaturas de Sergio Marco y Santiago Riaza y se declara la nulidad de la proclamación de la candidatura encabezada por Juventino Jiménez, que obtuvo 853 votos de los 2.417 votos emitidos, de ellos 1.985 por correo.

Ahora se deberá fijar una nueva fecha para la votación en los términos previstos en los Estatutos y el Reglamento Electoral, la remisión de la documentación para el voto por correo y la emisión del sufragio, personalmente o por correo. No obstante, aclara que no resulta necesario retrotraer las actuaciones a fases anteriores del proceso electoral ya que la proclamación de las candidaturas no ha sido recurrida.

La resolución de la Mesa Electoral concluye que ha quedado acreditado la existencia de "una irregularidad de carácter sustancial" en la emisión de voto por correo "toda vez que un número de sobres de votación -no determinado con precisión, pero que podría superar el centenar- no fue remitido a la Notaría de forma individual y certificada por cada elector, sino a través de terceros, incluso de manera agrupada -en una parte importante de los votos, vinculados o relacionados con las candidaturas- que actuaron como intermediarios para el envío por Correos".

Al respecto, señala que dicha práctica "contraviene los principios de libertad y personalidad" del sufragio ya que la intervención de terceros con interés en el resultado electoral en la cadena de custodia del voto puede "propiciar situaciones de presión, condicionamiento o negociación del sufragio".

Además, "no puede acreditarse de forma fehaciente que cada elector realizó personalmente el acto de emisión del sufragio" y la remisión agrupada "rompe la trazabilidad individual del voto e impide garantizar la integridad de su contenido desde el momento en que el elector entrega su sobre al intermediario hasta que este lo deposita en Correos".

Asimismo, el órgano resuelve que esta irregularidad constatada "reviste carácter determinante del resultado electoral" ya que el número de votos emitidos por correo agrupados "podría superar la diferencia de votos entre las candidaturas concurrentes, de modo que su exclusión del cómputo podría alterar el resultado de las Elecciones". Juventino Jiménez obtuvo 853 votos, Sergio Marco 772 y Santiago Riaza 678.

En consecuencia, la irregularidad "afecta de forma sustancial a la regularidad" del acto de votación y, por extensión, a la validez del Acuerdo de Proclamación de la candidatura electa. Sin embargo, al no resultar posible con las garantías exigibles, separar y excluir del escrutinio únicamente los votos por correo remitidos agrupados sin afectar al conjunto del resultado electoral se acuerda repetir todo el proceso.

"CRITERIOS INEQUÍVOCOS"

Por ello, la resolución establece que la convocatoria del nuevo acto de votación deberá establecer, con carácter "previo e inequívoco", los criterios aplicables al ejercicio del voto por correo. Así, deberá precisar que cada elector deberá remitir personalmente su sobre de votación mediante correo certificado individual al MICOF (o, si así se decide, a la Notaría designada al efecto), sin que quepa la remisión agrupada a través de terceros y que únicamente se considerarán válidos los votos por correo certificado que porten etiqueta individual de Correos en el sobre exterior.

Además, advierte de que cualquier voto enviado por correo sin cumplir dichos requisitos será rechazado por la Mesa Electoral (o la Notaría) sin necesidad de ulterior deliberación por parte de la Mesa. Electoral.

"VULNERACIÓN DE

Al respecto, la candidatura Voz Farmacéutica, encabezada por Sergio Marco, ha valorado, en un comunicado, esta resolución que "evidencia que lo ocurrido evidencia no se trataba de una cuestión menor ni de una discrepancia política, sino de una vulneración de los principios básicos que deben regir cualquier votación: individualidad, custodia y autenticidad del voto".

Así, ha insistido en que la admisión de votos por correo en condiciones no ajustadas a los estatutos "comprometía la limpieza del proceso y justificaba plenamente la impugnación presentada" y defiende que la actuación de su candidatura "ha estado guiada en todo momento por la defensa de la transparencia y la legalidad".

"Esta situación refuerza la necesidad de impulsar un cambio en la dirección del MICOF que permita recuperar la confianza institucional y asegurar que episodios como este no vuelvan a repetirse. El colegio necesita abrir una nueva etapa basada en la transparencia, el rigor y el respeto absoluto a las normas. Solo así se podrá fortalecer una institución clave para el conjunto del sistema sanitario valenciano", concluyen.