Los meses de octubre y noviembre, claves para impulsar la construcción de los nuevos centros arrasados por la dana

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los próximos meses de octubre y noviembre serán decisivos para avanzar en las construcción de los nuevos centros educativos que sustituirán a los que arrasó la dana de 2024, según la 'hoja de ruta' prevista por la Conselleria de Educación.

Aunque la demolición de las instalaciones afectadas se pudo realizar por urgencia, la construcción "está sometida a los procedimientos habituales, que son los obligatorios que se tienen que cumplir". Esto hace que "no vaya tan rápido como quisiéramos", ya que "tenemos la empatía suficiente para poder entender todo lo que están viviendo" estas comunidades educativas y "poder comprender que necesitan una respuesta ya".

Así lo ha expresado, en una entrevista con Europa Press, la consellera de Educación, Carmen Ortí, que detalla cuáles son los próximos pasos de su departamento para la recuperación de estos centros escolares.

En Alginet, el CEIP Blasco Ibáñez --se llevará adelante la reposición en otra parcela-- presenta un proyecto de ejecución redactado y entregado. La administración tiene los pliegos "preparados para iniciar la propuesta de expediente de contratación y se prevé poder iniciar licitación para la ejecución de obras en el mes de octubre", apunta la titular de Educación.

En la localidad de Alfafar, el proyecto de ejecución del CEIP Orba se ha entregado recientemente y está revisión por parte del Servicio de Infraestructuras. Una vez "revisado y subsanado" pasará por el Servicio de Supervisión de Proyectos y la intención es que en el mes de octubre podamos iniciar la licitación de la ejecución de obras.

En Massanassa, el CEIP Nº 2 (CEIP Luis Vives + EI Ausiàs March), tiene un proyecto básico entregado y compartido con el Ayuntamiento "hace meses". En este momento "se está terminando de redactar el proyecto de ejecución, el cual prevemos se entregue en el mes de septiembre, para después revisarlo y pasar por el Servicio de Supervisión de proyectos". "Es decir, prevemos alcanzar la licitación de la ejecución de estas obras para el mes de noviembre", detalla.

En cuanto al IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el proyecto básico está entregado y compartido con el Ayuntamiento también "desde hace meses" y ahora "se está terminando de redactar el proyecto de ejecución, el cual prevemos se entregue en el mes de septiembre". Tras pasar por el Servicio de Supervisión de proyectos, la voluntad de Conselleria es alcanzar la licitación de la ejecución de estas obras para el mes de noviembre.

En Algemesí, del CEIP Carme Miquel hay un proyecto básico compartido con el consistorio "hace meses". La Acequia Real atraviesa la parcela por el frente más próximo al cauce del Río Magro y se acordó con el Ayuntamiento que se encargaran conseguir el consentimiento de la entidad para desviarlo hacia la vía pública y sacarlo de la parcela, pero tras "repetidas reiteraciones seguimos sin contar con la autorización ni con la ejecución del desvío por parte" de la corporación local, exponen desde Educación.

Añaden que "también tienen pendiente la demolición del velódromo municipal anexo a la parcela, puesto que acordamos la puesta a disposición de 1/3 de la misma para ganar metros en beneficio del centro educativo, dado que tenía una superficie muy limitada para poder desarrollar el programa de necesidades". "Sabemos que el Ayuntamiento sabemos que está tratando de resolver estas cuestiones que dependen de terceros y estamos tratando de empujar desde aquí contactando con la Acequia y con la Confederación Hidrográfica", aseveran.

En Paiporta, el CEIP L'Horta "depende íntegramente del Ayuntamiento" a través de una competencia delegada previa. "Cuando nos reunimos en un primer momento con el alcalde y sus técnicos en los primeros meses de 2025 para definir el camino para su reposición, acordamos mantener la delegación de competencias puesto que ya tenían un anteproyecto con el que poder licitar pronto la redacción de proyecto y obras". Publicaron la licitación en mayo de 2025, pero un recurso de un licitador paralizó el procedimiento y tuvieron que anularlo totalmente. En la última reunión entre ambas instituciones, el equipo de gobierno municipal afirmó que estaba "muy cerca de poder licitar la redacción de proyecto de nuevo".

"Pero a día de hoy sigue sin haber licitación alguna por su parte. Nosotros estamos preguntando periódicamente con un oficio enviado por registro de entrada, al cual el Ayuntamiento no responde. Seguramente será el último centro en ser reconstruido por la enorme demora del Ayuntamiento. Es más, se han puesto a trabajar antes en la reposición del IES La Senia, delegada antes de la dana", según la Conselleria.

Por lo que respecta al IES Alameda de Utiel, recientemente se firmó la resolución de adjudicación de la redacción de proyecto y resto de servicios para la reparación del edificio existente y construcción de edificio anexo en la misma parcela, así como las zonas exteriores y deportivas. Por lo tanto, "pronto podrá comenzar a trabajar en la redacción del proyecto para su posterior licitación de ejecución de obra", confían.

CONSERVATORIOS

En la misma población, se ha licitado la redacción del proyecto del Conservatorio Profesional de Música y se efectúa la baremación de las ofertas presentadas. La Conselleria confía en contar con una propuesta de adjudicación en breve para que se comience a trabajar "lo antes posible". Una vez entregado, se licitará la ejecución de obra.

Y para el Conservatorio Profesional de Música de Catarroja se ha licitado la redacción de proyecto de un auditorio en planta alta en curso que actualmente está en fase de baremación de ofertas. La previsión es contar con propuesta de adjudicación en un par de semanas y, una vez sea entregado, se pondrá en marcha la licitación de la ejecución.

Carmen Ortí ha resaltado que la barrancada fue "una situación muy dramática para muchas personas y, evidentemente, nosotros tenemos la empatía suficiente para poder entender todo lo que están viviendo y para poder entender que necesitan una respuesta ya".

"No obstante --ha continuado-- quiero poner en valor absolutamente todo el trabajo que se ha realizado en una situación totalmente imprevista que además se incrusta en la marcha habitual del trabajo de esta Conselleria, que no es poco. Se actuó con muchísima rapidez para dar una respuesta, realojar al alumnado y viesen protegido su derecho a la educación, para que funcionasen con normalidad el servicio de comedor, transporte...".

FUTURO DE EDIFICANT

Por otra parte, interrogada por el futuro del plan de infraestructuras escolares Edificant, la consellera ha recordado que, tras el cambio de gobierno, se vio que "absolutamente toda la presupuestación asociada a Edificant estaba adjudicada por delegación de competencias a los ayuntamientos, muchos de los cuales no tenían capacidad para poder abordar obras de mucha envergadura o no habían conseguido empresas constructoras que llevaran adelante a cabo los proyectos que habían quedado desiertos".

"Eso había paralizado un total de 122 actuaciones y tuvimos que invertir un total de 120 millones de euros solamente para poder llevar adelante e impulsar todo lo que el Botànic había repartido, pero que estaba totalmente paralizado", ha recalcado.

Precisamente, ha apostillado, el Consell ha aprobado un incremento de 230 millones "para poder seguir abordando las construcciones educativas que sean necesarias, que en los casos en los que funcione se realizará a través de Edificant y en los casos que no funcione o que se necesite mayor rapidez se realizarán directamente con la gestión de la propia Conselleria". Y así continuará: "el modelo Edificant ha generado ciertos problemas y lo que nosotros hacemos es poner soluciones", ha resuelto.