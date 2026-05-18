'La meta que compartimos', campaña del Ayuntamiento de València por el Orgullo LGTBIQ+ 2026

Cartel de la campaña - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha presentado 'La meta que compartimos', la campaña institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+ 2026. La acción, desarrollada en un año "especialmente significativo" para la ciudad por ser sede de los Gay Games 2026, pretende celebrar la unión por la diversidad en València a través del deporte.

"Con esta campaña, queremos lanzar el mensaje de una ciudad unida por la diversidad y la libertad, en la que el deporte vuelve a ser un elemento de encuentro y celebración", expresa la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil.

Las creatividades, elaboradas por la Agencia Estimado, se articulan en torno a un lema deportivo: un mensaje que conecta el espíritu de los Gay Games con la idea de "seguir afrontando en unidad nuevos desafíos".

En concreto, la propuesta creativa toma el universo visual de las carreras, a través del juego de líneas, carriles y la propia cinta de meta, como metáfora del camino recorrido por la igualdad del colectivo LGTBIQ+.

"En 2026 nos convertimos en la sede de los Gay Games, una ocasión perfecta para demostrar el apoyo de la ciudad al colectivo, especialmente a aquellas personas provenientes de países donde son discriminadas y que encuentran en nuestra ciudad un auténtico espacio de libertad", añade la edil.

Las piezas de la campaña se desplegarán en mupis, soportes municipales, redes sociales y medios de comunicación durante las semanas previas y posteriores al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

La XII edición de los Gay Games València 2026, que se celebrará en la ciudad del 27 de junio al 4 de julio, suma ya más de 9.600 personas inscritas y 600 voluntarios. El programa deportivo contempla 39 disciplinas distribuidas en 46 sedes de València y su entorno, entre las que destacan instalaciones emblemáticas como el Velòdrom Lluís Puig, La Marina, L'Estadi del Túria, la playa de La Malva-rosa o el Trinquet de Pelaio, que acogerá una exhibición de pilota valenciana.

Las disciplinas más demandadas por las personas inscritas son la natación, el tenis, el atletismo, el fútbol y el voleibol. La "huella local" también será importante en este evento, con la exhibición de dos deportes autóctonos como el colpbol y la pilota valenciana.