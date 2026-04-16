Metrovalencia circula "prácticamente ya con normalidad" y se cumplen los servicios mínimos de la huelga, según FGV

Archivo - Metrovalencia - FGV - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informado este mediodía de que el servicio de Metrovalencia está "prácticamente ya circulando con normalidad" tras los problemas técnicos que han causado retrasos e interrupciones por la mañana. Además, ha indicado que se están respetando los servicios mínimos del 75 por ciento fijados por la huelga convocada por Semaf.

Así, fuentes de FGV han destacado que "los servicios mínimos se han ofrecido con normalidad y sin incidencias" en Metrovalencia y el TRAM, al tiempo que han señalado que el resto de sindicatos no secunda la huelga.

Por su parte, Semaf cifra el seguimiento de la movilización en el 100% y ha explicado que el 25% de los trenes se han visto afectados por la huelga y no circulan, un porcentaje que se corresponde con el establecido por los servicios mínimos.

"Nos parece un injusticia que se pongan unos servicios mínimos tan elevados, que suponen servicios máximos más que mínimos", ha señalado el sindicato.