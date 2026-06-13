Metrovalencia moderniza los sistemas de señalización y comunicación de las líneas 4, 6 y 8 tras invertir 15 millones

Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus, ha asistido a las pruebas del nuevo sistema de señalización y comunicaciones de las Líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia una vez finalizada la actuación que ha implicado una inversión de 15 millones de euros.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha completado este mes de junio la instalación de estos nuevos sistemas de comunicación y señalización ATP (Protección Automática de Trenes) y SAE-CT . Este sistema supervisa y controla la velocidad de los tranvías a través de la geometría de vía y la señalización y cuenta con la tecnología más avanzada de España y que ahora sólo está presente en algunas ciudades francesas o en Brusealas. Los trabajos han sido financiados por la Unión Europea, a través de los Fondos MRR-Digitalización, tal como ha informado la Generalitat a través de un comunicado.

Según ha explicado Martínez Mus, tras realizar un recorrido en tranvía desde talleres Tarongers a la parada de Neptú, "se trata de una inversión estratégica, incluida en el Plan de Actuación FGV 2026-2030, que refuerza la seguridad, mejora la calidad del servicio y sitúa a nuestra red tranviaria entre las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, preparada para la llegada de los nuevos tranvías y próximas mejoras de servicio".

De esta forma, se modernizan las líneas que contarán con nuevos tranvías fabricados por Stadler, que se incorporarán a Metrovalencia a lo largo de 2027 y permitirán sustituir las unidades más antiguas, en servicio desde 1994, y aumentar y mejorar la oferta de servicio ya que se trata de unidades más grandes y accesibles con capacidad para más de 280 viajeros.

"Este nuevo sistema de apoyo a la conducción supervisa permanentemente el cumplimiento de las condiciones de circulación, controla las limitaciones de velocidad y proporcionan una protección adicional frente a posibles errores humanos y a su vez ofrece una mayor capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, una mejor coordinación de la explotación y una gestión más eficiente de todo el sistema tranviario", ha destacado el vicepresidente.

MODERNIZACIÓN DE LA RED

Los trabajos iniciados en 2025 han contemplado la renovación de los enclavamientos de estas líneas, hasta un total de 15, la señalización lateral luminosa tranviaria; y los sistemas de detección de tren.

El proyecto ha incluido la instalación de un sistema automático de protección de tren (ATP) para supervisión y control de velocidades por geometría de vía y aspectos de la señalización. De esta forma, si el tren detecta que hay que frenar en una intersección lo hará automáticamente sin necesidad de que lo ejecute de forma manual el conductos.

Como parte del proyecto ha sido necesaria también la construcción de diez cuartos técnicos para albergar los sistemas de señalización y comunicaciones necesarios para el correcto funcionamiento de la red.

Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía, con algunos tramos en servicio desde 1994, se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10, en servicio desde mayo de 2022.

Las Líneas 4, 6 y 8 prestan servicio a lo largo de cerca de 20 kilómetros distribuidos entre Valencia, Paterna y Burjassot, con 43 paradas y un total de 15 enclavamientos.

De manera paralela FGV ha adjudicado también la redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación de un enclavamiento electrónico para el depósito y los Talleres Naranjos de la Línea 4 de Metrovalencia, actuación susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027, y presupuestada en cerca de dos millones de euros.

PLAN DE ACTUACIÓN DE FGV 2026-2030

La ejecución de este proyecto está incluido en el Plan de Actuación de FGV 2026-2030 que tiene como finalidad mejorar las condiciones del servicio de Metrovalencia y TRAM d'Alacant y dotado con un presupuesto de 830 millones de euros.

Esta actuación forma parte de los más de 275 millones de euros destinados a la modernización y renovación de la red de Metrovalencia y en concreto del apartado relativo a la implantación de nuevos sistemas de señalización y comunicación, al igual que se está haciendo en los tramos en superficie de las Líneas 1 y 2 de metro.