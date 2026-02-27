Metrovalencia ofrece este domingo servicios especiales por la primera mascletà del calendario fallero

Metrovalencia ofrece el 1 de marzo servicios especiales por la mascletà y refuerzo diurno de metro - METROVALENCIA

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ofrece este domingo, 1 de marzo, fecha en que comienzan los disparos continuados de 'mascletaes' en la plaza del Ayuntamiento de València, refuerzos de las líneas de metro para los tradicionales espectáculos pirotécnicos de las Fallas 2026. Además, los tranvías irán a doble composición para duplicar su número de plazas y facilitar la comodidad de los usuarios.

Durante el domingo, para facilitar el desplazamiento a las miles de personas que acudirán a la plaza del Ayuntamiento para disfrutar de la 'mascletà', se reforzará el servicio de 12.30 a 15 horas hacia las estaciones más céntricas de la red, detalla Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Las líneas 1 (Bétera-Castelló), 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y 9 (Alboraia Peris Aragón-Riba Roja de Túria) tendrán refuerzo de unidades entre las 10.30 y 21 horas del domingo, lo que permitirá a los usuarios desplazarse con mayor comodidad por la ciudad y acudir y regresar del espectáculo pirotécnico de las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento. A su vez, la línea 1 ampliará su recorrido en varias circulaciones hasta Picassent.

Previamente, gracias al servicio nocturno habitual de los fines de semana, la noche de este sábado 28 los pasajeros podrán regresar a sus domicilios una vez concluida la Cabalgata del Ninot y el espectáculo pirotécnico que se disparará a medianoche en la plaza del Ayuntamiento.

Para cualquier consulta, los clientes pueden llamar al teléfono 900 46 10 46 o consultar la información en la web de Metrovalencia, así como a través de sus perfiles en Facebook y X y de su aplicación móvil.