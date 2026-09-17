Metrovalencia presta servicio en toda la red con retrasos y supresiones "puntuales" debido a los daños por lluvias

Metrovalencia ha reanudado el servicio esta mañana en la totalidad de su red después de las incidencias registradas a última hora del miércoles como consecuencia del episodio de lluvias, aunque se mantienen algunas incidencias. - FGV

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha reanudado el servicio esta mañana en la totalidad de su red después de las incidencias registradas a última hora del miércoles como consecuencia del episodio de lluvias, aunque se mantienen algunas incidencias, como retrasos y supresiones puntuales, a causa de los daños ocasionados por el agua.

Los equipos técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han trabajado "durante toda la noche para reparar las principales afecciones y garantizar el inicio del servicio", recalca la administración autonómica.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras han señalado que este ha sido el primer episodio de estas características atendido con el nuevo puesto de mando de València Sud, "que ha permitido conseguir una mayor coordinación en la gestión de las incidencias y en las actuaciones desarrolladas durante el episodio de lluvias".

Actualmente, detallan, la circulación se mantiene en todas las líneas de metro y tranvía, aunque "persisten algunas alteraciones en la regularidad, retrasos y supresiones puntuales derivadas de los daños ocasionados por el agua y de las incidencias que todavía están pendientes de resolución".

Entre las principales afecciones detectadas se encuentran problemas de comunicaciones, averías, incidencias en desvíos de la red tranviaria y pasos a nivel con barreras averiadas. La necesidad de realizar algunas actuaciones de forma manual obliga a ralentizar determinados procesos para garantizar la seguridad, recalcan.

Las incidencias se concentran en la Línea 1, en el tramo entre Empalme y Bétera; en la Línea 2, entre Llíria y l'Eliana, donde provisionalmente es necesario realizar un transbordo en esta estación para continuar el trayecto hacia València.

ZONA DANA

En la zona sur de la red, afectada por la dana, no se han producido problemas técnicos de consideración, aunque los retrasos registrados en otras zonas tienen repercusión sobre la regularidad del servicio. En las líneas de tranvía 4, 6 y 8 también persisten incidencias derivadas de problemas técnicos que requieren actuaciones manuales.