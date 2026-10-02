Metrovalencia recupera los horarios habituales de metro y tranvía y ofrecerá este viernes servicio nocturno

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VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha informado de la recuperación de los horarios habituales de metro y tranvía durante la mañana de este viernes, tras la finalización de la alerta roja por lluvias, y tiene previsto también ofrecer el servicio nocturno habitual, han confirmado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Durante la tarde de este pasado jueves, Metrovalencia redujo parcialmente el servicio a raíz de la alerta por lluvias y los horarios eran los habituales de un sábado, aproximadamente, según se acordó en la comisión de Seguridad de FGV y queda establecido en el procedimiento ante fenómenos meteorológicos adversos de la compañía.

Una vez finalizada la alerta roja, FGV ha anunciado "la recuperación de la normalidad" en el servicio de metro y tranvía desde las 12.00 horas de este viernes. En cualquier caso, ante el mantenimiento del nivel naranja, ha insistido en pedir que se eviten desplazamientos innecesarios y ha llamado a informarse por canales oficiales.