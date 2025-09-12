Metrovalencia recupera la normalidad en todas las líneas

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha recuperado la normalidad en todas sus líneas, algunas de ellas con retrasos por avería eléctrica, según ha informado la entidad en un mensaje en la red social X.

Metrovalencia registró ayer retrasos en las líneas 3, 7 y 9 de por avería eléctrica, que se prolongaron hasta las 12.51 horas, cuando el servicio se reestableció y la circulación se normalizó en todas las líneas, incluida la L5, cuyos trenes a primera hora de la mañana no circulaban igualmente por el mismo motivo.

Desde las 8.21 horas las líneas 3, 7 y 9 de Metrovalencia circulaban con retraso debido a una avería eléctrica mientras que desde las 8.40 horas se reestableció la circulación en la línea 5 que había estado interrumpida desde las 7.21 horas. Finalmente, la circulación de las líneas 3,5,7 y 9 se normalizó a las 12.51.

El miércoles Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) informó también de la interrupción de la circulación de las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia por un problema eléctrico, desde las 14 horas en el tramo comprendido entre las estaciones de València Sud y Castellón, en la zona sur de la red. Sobre las 16.45 horas se recuperó la circulación de todas las líneas en el tramo afectado, aunque con retrasos hasta normalizar la situación.