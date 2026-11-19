Archivo - Tramo València Sud-Castelló de Metrovalencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia se ha visto obligada en los últimos días a modificar la circulación de varias líneas de metro y tranvía a causa de reorganizaciones del servicio por el hecho de no poder cubrir bajas imprevistas de maquinistas, según han confirmado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

En concreto, este mismo jueves Metrovalencia ha informado en sus canales en redes sociales de la modificación de la circulación de trenes y tranvías en las líneas 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch). A raíz de esta situación, la compañía pide disculpas a los usuarios y recomienda informarse con antelación en los canales en tiempo real, teleindicadores, app oficial y Navilens.

Un día antes, este miércoles se tuvo que modificar la circulación de la línea 8 (Neptú-Marítim) de tranvía por reorganización del servicio y la línea 6 (Tossal del Rei-Marítim), que también se vio afectada, se llegó a interrumpir en algún momento entre las paradas de Alfahuir y Tossal del Rei.

Desde FGV han explicado a Europa Press que estas reorganizaciones se deben a bajas imprevistas de maquinistas "que no se han podido cubrir y que obligan reorganizar la planificación de servicio durante unas horas", lo que permite "mantener el servicio".

Se trata de una situación, han agregado, "que se produce de tanto en tanto porque es imprevista". "En ocasiones, con tiempo se puede reorganizar y no tiene afección al servicio, pero en otras como en esta, no", han expuesto.

PARALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES

Desde la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP), en redes sociales, han denunciado que estas situaciones provocaron el pasado fin de semana casos de "pasajeros tirados en las estaciones durante horas porque se interrumpió la circulación sin avisar".

"La ley del sector ferroviario establece unos tiempos obligatorios de descanso del personal que gestiona la circulación de trenes en el puesto de mando, pero no había trabajadores para hacer el relevo. Por eso, durante la pausa se tuvo que interrumpir el servicio de trenes. El resultado: sin metro durante horas", han indicado.

De hecho, han concretado que, "por ejemplo, no pasó ningún tren por Xàtiva hacia Alboraya y Rafelbunyol entre las 0.08 y las 2.28 o por Àngel Guimerà hacia Llíria entre las 22.33 y las 2.01 horas. Y sin información en ningún canal".

Sin embargo, han sostenido que esto no es "un hecho nuevo" ni "aislado", porque la semana anterior "pasó lo mismo en el tranvía". "La falta estructural de personal en FGV se está agravando con la paralización de las contrataciones", ha advertido la organización.

Por todo ello, la Associació Valenciana pel Transport Públic ha exigido a FGV "una adecuada información de las modificaciones previstas, especialmente cuando modifican el servicio de manera tan notoria", y a la Generalitat "una solución para permitir la contratación del personal necesario en el transporte público".