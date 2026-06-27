Metrovalencia suma 6,5 millones de viajeros entre València Sud y Castelló tras la reapertura por la dana

Estación Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tramo Valéncia Sud-Castello de Metrovalencia ha sumado 6,5 millones de usuarios, desde que se abrió al público el 27 de junio de 2025, una vez se completó por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el proceso de reconstrucción de las instalaciones e infraestructuras afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Este tramo de unos 50 kilómetros cuenta con un total de 20 estaciones y paradas por las que circulan las Líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia. Los 6.480.194 viajeros registrados suponen una media superior al medio millón de usuarios mensuales, siendo Torrent la población que registra un mayor número de usuarios, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Por estaciones, y por este orden destacan: Torrent Avinguda que ha sumado en estos doce meses 2.043.230 usuarios; Paiporta 1.569.452; Torrent 1,308.489; Picanya 527.190; y Picassent 446.126.

Con la recuperación del servicio de metro dejaron de circular los autobuses alternativos que llegaban hasta Safranar y València Sud. En esos ocho meses los autobuses recorrieron más de 2,2 millones de kilómetros, con cerca de siete millones de viajeros desplazados.

TRABAJOS EN PAIPORTA Y HASTA CASTELLÓ

La nueva estación de Paiporta se puso en servicio también hace un año, con unas instalaciones más cómodas y accesibles para los usuarios, al tiempo que se reconstruyeron los andenes y toda la infraestructura ferroviaria, arrasada por el agua.

De manera paralela, se completaron las obras del viaducto ferroviario sobre el barranco del Poyo que integró la pasarela peatonal en la misma estructura. Como parte del acondicionamiento del entorno y el acceso al paso inferior, se construyó mirador sobre el barranco como homenaje a las víctimas de la Dana.

En conjunto, para la puesta en servicio fue "indispensable" renovar las instalaciones y equipamientos técnicos del taller y completar la renovación de las vías auxiliares de acceso y de circulación de València Sud; y finalizar las obras de renovación de vía, catenaria y sistemas de comunicación afectados a lo largo del tramo hasta Castelló.

La Generalitat ha destinado al proceso de reconstrucción de la red de Metrovalencia más de 140 millones de euros. Los trabajos se han completado recientemente con la apertura definitiva de todas las instalaciones de València Sud, donde se ha situado el nuevo Puesto de Mando.