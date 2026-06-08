Miguel Rellán recibirá el Faro de Plata del Festival de Cine de L'Alfàs del Pi 2026

Jornada celebrada este lunes en Casa Mediterráneo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Miguel Rellán será homenajeado el 4 de julio con uno de los tres Faros de Plata de la 38 edición del Festival de Cine y Cortometrajes de L'Alfàs del Pi (Alicante), según ha anunciado el director del certamen, Luis Larrodera, este lunes durante la jornada 'Los festivales como motor turístico', celebrada en Casa Mediterráneo.

En la cita, enmarcada en la programación del Año Cultural de la localidad, también han participado Alejandro Cano, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, y Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, quienes han intervenido en una mesa redonda.

También el alcalde de L'Alfàs del Pi, Vicente Arques; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero, entre otras autoridades, según ha detallado el consistorio de este municipio de la Marina Baixa en un comunicado.

El primer edil, encargado de abrir institucionalmente la jornada, ha resaltado el papel que el festival ha desempeñado en la proyección exterior del municipio durante sus casi cuatro décadas de trayectoria.

"El Festival de Cine ha sido y sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos de L'Alfàs del Pi. Durante casi 40 años ha contribuido a proyectar nuestra imagen como un destino abierto a la cultura, generando actividad económica, atrayendo visitantes y situándonos en el mapa cinematográfico nacional", ha recalcado.

"CAPACIDAD DE TRANSFORMAR"

Por su parte, Pérez ha destacado en su intervención que el turismo y el cine tienen "una estrecha relación y cuando trabajan de la mano tienen la capacidad de transformar territorios, proyectar identidades y generar oportunidades económicas y sociales".

"La provincia de Alicante conoce bien este potencial", ha insistido el presidente de la Diputación, quien ha asegurado que esta tierra "inspira" por sus "paisajes", "luz", "patrimonio natural y cultural", "gastronomía" y "forma de entender la vida".

Además, ha asegurado que el cine tiene capacidad "para convertirse en un auténtico motor turístico", porque los festivales "no solo exhiben películas; generan actividad económica, atraen visitantes, fortalecen la marca" de destino y "crean un relato cultural que perdura mucho más allá de la celebración de cada edición", ha concretado la institución provincial en un comunicado.

Por ello, ha asegurado que, si se habla de festivales de cine, "es obligado" hacer parada en el de L'Alfàs del Pi, que, "durante casi cuatro décadas, ha conseguido algo extraordinario" como es "convertir el nombre de la localidad en sinónimo de cine, creatividad y talento".

"Ha sabido atraer a profesionales, artistas, medios de comunicación y visitantes, generando un impacto que trasciende el ámbito cultural para convertirse en un importante recurso turístico y económico", ha añadido.

El presidente ha manifestado que L'Alfàs del Pi ha entendido antes que muchas otras localidades "que la cultura no es un gasto, sino una inversión estratégica y el mejor ejemplo de ello es su Festival de Cine, uno de los certámenes más veteranos y reconocidos de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana, que continúa consolidándose como una referencia nacional para el cortometraje español".

Finalmente, Pérez ha concretado que en la provincia hay "ejemplos extraordinarios de cómo la cultura genera desarrollo a través de la constancia, la planificación y la apuesta por la excelencia cultural".

En esta línea, además del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, también trabajan el Festival de Cine de Alicante o el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, "ejemplos más de buen hacer y de promoción de nuestro territorio", ha manifestado.

"HERRAMIENTAS EXTRAORDINARIAS"

De otro lado, Camarero, durante su intervención, ha señalado: "El cine y los festivales son herramientas extraordinarias para mostrar al mundo quiénes somos, cómo vivimos y qué hace especial a esta tierra".

También ha incidido en que esta conexión entre turismo y audiovisual "permite proyectar una imagen contemporánea, dinámica y culturalmente activa" de lugares, al tiempo que ha remarcado que "el cine no muestra simplemente un destino, lo convierte en escenario de emociones, experiencias y recuerdos".

En este contexto, el secretario autonómico ha incidido en que la Comunitat Valenciana ha acogido más de 200 producciones nacionales e internacionales y cuenta con "activos estratégicos como Ciudad de la Luz y una red de más de 25 'film offices' distribuidas por todo el territorio", que "facilitan los rodajes y contribuyen a transformar las localizaciones en oportunidades de desarrollo", ha remarcado la Generalitat en un comunicado.

Camarero ha afirmado, además, que "cada rodaje, cada producción y cada festival contribuyen a reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como un territorio abierto, creativo, acogedor y capaz de emocionar".

Asimismo, ha reiterado que Turisme "seguirá apoyando la colaboración entre el sector turístico y el audiovisual por su capacidad para generar notoriedad, actividad económica y valor de marca para los destinos".