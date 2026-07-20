Miles de aficionados y fuegos artificiales celebran la victoria de la selección en la plaza del Ayuntamiento de València

La plaza del Ayuntamiento de València celebra la victoria de la selección con miles de aficionados y fuegos artificiales - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30.00 aficionados han seguido desde la plaza del Ayuntamiento de València la final del mundial de fútbol que ha dado la victoria a la selección española masculina, en una velada que terminó en fiesta y fuegos artificiales.

Cánticos, saltos, banderas y pólvora llenaron el corazón de la ciudad en un ambiente festivo y multitudinario en el que la plaza, donde se había instalado una pantalla gigante, se tiñó de rojo. Para celebrar la segunda estrella de España, se disparó un espectáculo pirotécnico desde la azotea del Ayuntamiento.

Tras terminar el partido y confirmarse el triunfo de España, miles de personas salieron a las calles y llevaron la alegría a un entorno que se había preparado para la ocasión, ya que la fachada municipal, la Puerta de la Mar y las principales fuentes ornamentales de la ciudad estaban iluminadas con los colores de la bandera española.

Entre las personas que disfrutaron del partido desde la plaza se encontraban miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento y la alcaldesa de València, María José Catalá, que en un mensaje en redes sociales ha celebrado que "la segunda 'superestrella' es nuestra" y ha elogiado el "baile inolvidable" de la selección "para conquistar el Mundial tocando el cielo de Nueva York". "València, capital de la pólvora, lo celebra en una nueva fecha que queda grabada para siempre", ha señalado en X.