Miles de 'motomamis' viven "una noche para no olvidar nunca" en el concierto de Rosalía en València

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rugen los motores y Rosalía, acompañada de ocho bailarines con máscaras de luces LED, ha saltado al escenario del Auditorio Marina Sur de València para dar comienzo al quinto concierto de su gira internacional 'Motomami World Tour'.

"Saoko, Papi, Saoko", han gritado las miles de 'motomamis' que se han dado cita este sábado en la capital del Turia para disfrutar en "una noche para no olvidar nunca" del nuevo espectáculo de la artista catalana, tras tres años de trabajo en su disco 'Motomami'.

Una luna de un rojo anaranjado y la brisa del mar, adornadas con la purpurina y los abanicos multicolores de los asistentes, han compuesto el telón de fondo de una noche llena de adrenalina y movimiento, en la que Rosalía ha interpretado un total de 32 canciones sin apenas descanso, con una escenografía y unas coreografías medidas al milímetro.

Desde el tema 'Saoko', con el que ha abierto el concierto, la artista ha hecho un repaso por las canciones de su nuevo álbum, entre las que no han faltado 'Candy', 'Bizcochito' con un coreado "tarará, tarará", el ritmo de bachata de 'La Fama', la nana de 'G3 N15', el taconeo de 'Bulerías', 'Combi Versace', 'Diablo', 'Motomami', 'Hentai', 'Como un G', 'Chicken Terikayi', 'Sakura', 'Delirio de Grandeza' o 'CUUUUuuuuuute'.

Además, ha interpretado algunas de sus canciones más conocidas de trabajos anteriores, como 'Malamente', 'De aquí no Sales', 'Pienso en tu mirá', 'Dolerme', 'Yo x ti, tu x mi', 'La noche de anoche', 'Con altura', 'Linda', 'Relación' o 'De Plata'.

Entre el repertorio, ha incluido un remix de reggaeton --con fragmentos de 'Papi Chulo' o 'Gasolina'--, y la versión de 'Blinding Lights' de The Weeknd. También ha desvelado, como ya hizo en sus anteriores conciertos de la gira, temas inéditos: 'Aislamiento' y 'Despechá' (Lao a lao)', que el público ha acompañado de memoria.

HACE CINCO AÑOS, FRENTE A 150 PERSONAS

"Hace cinco años toqué en València por primera vez frente a 150 personas. De todo corazón, muchas gracias a esas 150 personas que vinieron a verme y muchas gracias a todas las que estáis aquí hoy", ha agradecido en catalán la cantante, que se ha mostrado "muy feliz de venir a València para cantar y compartir" con el público su "sueño de dedicarse a la música".

Las miles de 'motomamis' han seguido el ritmo frenético del concierto y han coreado sin excepción las letras de la catalana, que ha bajado del escenario para cantar junto a algunos de los afortunados de primera fila el tema 'La noche de anoche'. "Te quiero", ha gritado al micrófono uno de los improvisados intérpretes, al que Rosalía ha contestado con un aplaudido "yo también te quiero".

Algunos de los asistentes han portado pancartas con mensajes como 'Viajar 309 km y hacer 30 horas de cola es de ser una motomami', 'Ni de coña me pierdo tu concierto' o 'Rosalía, ¿puedo ser tu bizcochito?', que la artista ha ido leyendo y comentando, lo que ha producido una gran risa entre el público y ha desatado más aplausos.

"Estoy muy feliz de que estéis aquí", ha repetido en varias ocasiones, mientras el público coreaba "Rosalía, Rosalía", "Motomami, Motomami" o incluso "Motomari, Motomari". "Esta es una noche para que no olvidéis nunca", ha expresado.

CON V DE VALÈNCIA

En una de sus interpelaciones a los asistentes, Rosalía ha pedido que la acompañarán durante su tema 'Abcdefg', al que ha cambiado la letra para gritar "V, de València". "Sois la ciudad más 'motomami' en la que he estado", ha reconocido al público valenciano.

Durante el concierto, la catalana ha bebido de una botella de horchata, un gesto que ha sido muy celebrado y tras el que ha querido agregar: "Gracias por haber inventado esto".

Tras casi dos horas de concierto, durante las que Rosalía ha cantado, bailado, saltado y tocado el piano y la guitarra eléctrica, se ha despedido de sus miles de fans con un "bona nit" y su tema 'CUUUUuuuuuute'.

El concierto de este sábado en València es la quinta parada del 'Motomami World Tour', tras las actuaciones en Almería (6 de julio), Sevilla (9 de julio), Granada (12 de julio) y Fuengirola (14 de julio), dentro del festival Marenostrum. Posteriormente, la catalana viajará este verano por diferentes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Bilbao, y sus fans de Latinoamérica podrán verla en directo en Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago de Chile, entre otros destinos.

Tras casi una quincena de fechas confirmadas en Estados Unidos en septiembre y octubre, la artista regresará a Europa, donde clausurará su primera gira mundial --46 conciertos en más de 16 países-- el próximo 18 de diciembre en el Accor Arena de París, según se indica en la página web de la organización de la gira.

"SIEMPRE: 'MOTOMAMIS', 'MOTOMARIS' y 'MOTOFREEDOM'"

Después de horas de cola, entre el público se respiraban "muchísimas ganas de escuchar todos los temazos" de la cantante. Había muchas 'motomamis' valencianas (de l'Alcúdia, Algemesí, Alberic y Tous, entre otras localidades) , pero también algunas que habían viajado desde León, Sevilla e incluso Hawái.

"Tenemos muchas ganas, después de haber pasado estos años de pandemia, de vivir un concierto tan grande como el de Rosalía", han contado algunos fans, que han asegurado que "el cuerpo necesita espectáculo y necesita a Rosalía". "Sí siempre: todas somos 'motomamis', 'motomaris' y 'motofreedom'", han bromeado.

Otros asistentes se han referido a València como "el pistoletazo de salida" a la gira de la catalana que "lo da todo" y se ha encontrado ante ella "un público valenciano que también lo da todo". "Una combinación explosiva brutal" y "un éxito seguro", han augurado.

Y no han faltado las 'mamis' previsoras que han apremiado a sus hijas a ponerse la mascarilla "porque, entre tanta emoción por volver a la normalidad, hay que ser un poco responsables", y las 'motomamis' "muy emocionadas" que llevaban "cuatro meses esperando este momento, desde que salieron las entradas". "Yo no me lo quería perder, quería estar aquí, porque ser una 'motomami' es estar con amigos, salir, ir a conciertos y disfrutar", ha reivindicado.

Aunque también podían encontrarse algunas 'motomamis' más críticas: "Es algo muy grande para València, que se merece eventos de este calibre y un recinto mejor para hacerlos. La Marina Sur es un lugar muy chulo, pero no tiene todas las condiciones óptimas para hacerlo".