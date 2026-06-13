Ministerio de Cultura invertirá 50.000 euros en un programa para impulsar el emprendimiento musical valenciano

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VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura destinará 50.000 euros al desarrollo en la Comunitat Valenciana de un programa estratégico dirigido a impulsar el emprendimiento, la profesionalización y la creación de empresas dentro del tejido musical.

La iniciativa, denominada Mus·Incuba-Incubadora de empresas de música, será desarrollada por la Asociación Valenciana de Empresas de la Música (Asvem) con el objetivo de proporcionar un acompañamiento integral a músicos, profesionales, emprendedores, trabajadores autónomos y microempresas que requieran transformar una idea creativa en un modelo de negocio viable, o bien consolidar una actividad musical que ya se encuentre en funcionamiento.

El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria anual de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la acción y la promoción cultural 2026 del Ministerio de Cultura a través del Centro de Coordinación de Industrias Culturales.

La adjudicación se ha producido en un entorno de "alta concurrencia a nivel nacional", ya que, de los 687 proyectos evaluados en toda España, únicamente 79 han resultado beneficiarios, lo que avala "la solidez, la calidad y el interés estratégico de la propuesta valenciana", según ha señalado Asvem en un comunicado.

La selección de Mus·Incuba responde a la necesidad de "dotar a un sector musical como el de nuestra comunidad de herramientas estables de orientación empresarial, formación aplicada y tutorización profesional".

Cada año, un "elevado" número de músicos y titulados de conservatorios y centros superiores se incorporan a un mercado laboral "atomizado", caracterizado por el "predominio del autoempleo, las microempresas y los proyectos artísticos que carecen de una estructura corporativa definida y una falta de estructuras industriales alarmante".

"BARRERAS PARA DEFINIR UN MODELO"

A pesar del nivel de talento y capacidad creativa existente, muchas de estas propuestas "encuentran barreras para definir su modelo de negocio, calcular la viabilidad económica, optimizar procesos de gestión o convertir la actividad artística en una fuente estable de empleo e ingresos".

Para responder a esto, Mus·Incuba se ha diseñado como un itinerario metodológico estructurado que incluye diagnóstico, formación, mentorización y acompañamiento personalizado.

Asvem desarrollará una fase específica de diagnóstico dirigida a profesionales, empresas, alumnado y personas egresadas del sector musical, mientras que Econcult, Unidad de investigación en Economía de la Cultura y Turismo, elaborará un estudio sobre perfiles, trayectorias y salidas profesionales en la industria musical, con el objetivo de generar conocimiento útil para mejorar la orientación, la empleabilidad y la toma de decisiones estratégicas.

La incubadora está concebida tanto para proyectos emergentes en fase de idea como para profesionales y empresas musicales en activo que busquen optimizar sus procesos operativos o reforzar su sostenibilidad a largo plazo.

Para ello, se combinarán sesiones grupales, consultorías individuales, ponencias de especialistas externos y dinámicas de generación de redes profesionales, lo que suma la colaboración de expertos del entorno universitario y de la economía de la cultura.

Para la patronal sectorial, esta dotación económica representa un "hito" en el reconocimiento de su labor desde el Gobierno central y acentúa la visión de la música no solo como una manifestación cultural, sino como "un motor económico capaz de generar riqueza, innovación y empleo cualificado".

"TALENTO MUSICAL EXTRAORDINARIO"

El presidente de Asvem, Pedro Rodríguez, ha señalado que en la Comunitat Valenciana existe un "talento musical extraordinario", pero ha advertido de que "el talento por sí solo no garantiza la viabilidad de un proyecto en el tiempo, por lo que resulta indispensable dotarlo de herramientas de gestión, estrategia y visión de mercado".

El lanzamiento de este programa a gran escala es el resultado de una experiencia piloto previa desarrollada por Asvem desde 2024, la cual confirmó la alta demanda de asesoramiento especializado entre jóvenes titulados y empresas activas.

Durante dicha fase inicial, se activaron tutorías con proyectos de diversa índole, entre los que destacaron un espacio de trabajo colaborativo especializado en el ámbito musical, una firma editorial de nueva creación y un proyecto multidisciplinar que conecta la producción musical con las artes visuales.

Esta toma de contacto evidenció que la calidad artística requiere un "respaldo técnico continuo" para superar las fases críticas de lanzamiento, "una transición que ahora será posible a mayor escala gracias a la financiación ministerial".

Como infraestructura digital, el programa implementará el uso de Setmusic, la plataforma digital impulsada por Asvem y financiada desde su inicio por la Consellería de innovación de la Generalitat.

Esta herramienta centralizará los recursos didácticos, agilizará los procesos de tutoría y conectará a los participantes con empresas del sector, lo que "facilita la descentralización de la iniciativa para que tenga un impacto real en todo el territorio de la Comunitat Valenciana".

Como infraestructura física y de personal, Asvem está perfilando, con otra solicitud de ayudas para programas de emprendimiento de la propia Conselleria de Innovación, poder complementar esta ayuda con instalaciones en la ciudad de València y con la ampliación de su plantilla de técnicos especialistas en emprendimiento cultural.