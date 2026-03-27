Miquel Puig gana el XV Premio de Investigación 'Joan Francesc Mira'

L'ETNO y la Asociación Valenciana de Antropología premian a Miquel Puig con el Joan Francesc Mira de investigación - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià d'Etnologia L'ETNO y l'Associació Valenciana d'Antropologia (AVA) han otorgado el XV Premio de Investigación Joan Francesc Mira al maestro y escritor Miquel Puig Cuadau, por su trabajo 'En amo. Visibilitzar la injusticia'.

El trabajo premiado es un estudio sobre las historias de personas que por diversas razones debían dejar sus hogares para ir a casa de otra familia, conocido como 'ponerse en amo', y trabajar a cambio de casa y comida, según ha informado la institución en un comunicado.

Al acto de entrega han asistido el director de L'ETNO, Joan Seguí; la presidenta de AVA, Ángela Calero; Elena Mut, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València; y Sergio Livori y Nuria Salazar de la Oficina de Caixa Popular.

El director de L'ETNO ha enfatizado el apoyo del museo a la tarea investigadora en el ámbito de la antropología manifestado en este "prestigioso reconocimiento". Por su parte, la presidenta de la AVA ha destacado la consolidación de un premio de investigación antropológica "único en el Estado español".

El trabajo ganador en la presente edición del Joan Francesc Mira es un recorrido de historias vitales de "personas que tuvieron que sufrir en muchos casos el trato de estos amos, o prosperar gracias a ellos". El texto abarca principalmente el periodo de entre finales del siglo XIX y los años 60 del siglo XX, y propone una relación de esta situación con el panorama actual que muchas personas, generalmente emigrantes, viven.

En palabras del diputado de Cultura de la Diputació de Valencia, Paco Teruel, "este premio absolutamente consolidado constituye una de las iniciativas más destacadas de nuestro museo de etnología, conscientes de la importancia que tiene la antropología en nuestras vidas, no solo para conocer y profundizar en la diversidad social y cultural de las personas, sino también para reflexionar sobre situaciones que pueden ayudarnos a mejorar la convivencia".

TRAYECTORIA

Miquel Puig Cuadau es maestro y escritor de numerosos trabajos sobre literatura infantil de temática popular valenciana por los que ha sido galardonado. Entre los reconocimientos destacan el Premi de Narrativa en valencià Rafael Comanegre Dalmau y el Primer Premi de Narrativa Curta del Ayuntamiento de El Puig.

Además, ha participado en proyectos de divulgación de la cultura popular desde el ámbito educativo y es autor de 'L'home dels nassos', uno de los volúmenes de la Colección 'Espanta la Por' de L'ETNO. También es director de la guía escolar de este proyecto cultural enfocado a las escuelas.

El Premio de Investigación Joan Francesc Mira se convoca cada año con el objetivo de contribuir a la investigación, el estudio y la difusión de la antropología sociocultural en la Comunitat Valenciana, además de promocionar a los jóvenes investigadores y estudiantes del ámbito antropológico.

Los trabajos presentados pueden tratar cualquier temática, siempre que se realicen desde una perspectiva antropológica. El premio está dotado con 2.000 euros y la publicación de la obra en la colección 'Intercanvis de L'ETNO'.