Miquel Roca no se pronuncia sobre Zapatero y reivindica la presunción de inocencia como "victoria del Estado de derecho"

Archivo - El ponente de la Constitución Miquel Roca Junyent, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, ha rechazado pronunciarse sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y se ha limitado a reivindicar la presunción de inocencia como "una gran victoria del Estado de derecho".

Además, el expolítico catalán y exdiputado en el Congreso ha llamado a recuperar el consenso en la política española frente al clima de polarización actual, para lo que ve necesario "sacar los problemas del campo de la tensión para ponerlos en el campo de las soluciones".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, antes de ser investido doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València (UPV).

Sobre si ve posible recuperar la concordia que inspiró la Carta Magna en 1978, Miquel Roca ha defendido que "siempre se puede recuperar el consenso, es cuestión de voluntad".

"El consenso no es una fórmula matemática, ni una cosa tan complicada, es cuestión de aceptar de que hay que buscar soluciones que encuentren amplios respaldos y que hay muchos problemas que los podemos rebajar de la tensión, sacarlos del campo de la tensión para ponerlos en el campo de las soluciones", ha argumentado.

A partir de ahí, ha instado a "buscar los escenarios en los que los acuerdos son posibles", porque considera que eso "ya marcaría un tono, un estilo" por parte de los partidos políticos.

Respecto a cómo ve que PSOE y PP sean incapaces de llegar a acuerdos, en un contexto en el que ya no hay mayorías absolutas, Roca ha afirmado que "deberían intentar sentarse" a dialogar y explorar pactos porque "si se sientan y están dos días, pueden llegar a un acuerdo".

"Es muy difícil resistir una reunión de dos días sin ponerse de acuerdo en algo. El acuerdo es básico, en una familia, entre amigos, en todo", ha señalado, y ha hecho notar que "no puede ser que el acuerdo sea necesario para todo menos para la política".

ADELANTO ELECTORAL: "EL GOBIERNO TIENE SUS RESPONSABILIDADES"

En cuanto a si cree que el presidente Pedro Sánchez debería adelantar elecciones si no logra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a lo que abrió la puerta este pasado jueves por primera vez el jefe del Ejecutivo, Roca ha comentado: "Cada uno tiene su responsabilidades, el Gobierno tiene sus responsabilidades, sabrá lo que tiene que hacer, no me corresponde a mí proponer o sugerir".

"Lo que nos corresponde a todos los ciudadanos es decir: intentemos alcanzar acuerdos porque hay cosas que afectan a todos y están pendientes y no las resuelven", ha aseverado. Entre esos problemas comunes de los españoles ha apuntado a la vivienda, "el futuro de las pensiones", la sanidad o el modelo educativo. "Hay temas donde se pueden sentar y se deberían alcanzar acuerdos", ha insistido.

Preguntado por la imputación de Zapatero, no ha querido hacer una valoración y ha defendido, en general, que "la justicia tiene sus funciones y la presunción de inocencia está ahí para otorgarla a todos, a cualquier ciudadano, porque fue una gran victoria del Estado de derecho": "Primero se ganó la presunción de inocencia contra los poderes feudales que gozaban de la fuerza del principio acusatorio. La presunción de inocencia fue una gran victoria por la que dieron su vida mucha gente".

Al ser cuestionado por cómo valora que la actualidad esté salpicada de casos judiciales, y por cómo ve que se den a conocer las novedades a través de la prensa, ha considerado que deben "reflexionar los medios de comunicación" porque, ha recalcado, "no pueden sustituir a la justicia".