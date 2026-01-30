Mislata no ve "hechos nuevos" en el juzgado que justifiquen la comisión de investigación sobre el hinchable

Archivo - Un policía nacional en la atracción hinchable en la que ha fallecido una niña, en la feria de Mislata, a 5 de enero de 2022 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mislata (Valencia), gobernado por el PSPV, defiende que "no existen hechos nuevos determinantes" en la investigación judicial sobre el accidente del castillo hinchable de 2022, en el que fallecieron dos menores de edad, "que justifiquen o legitimen la constitución de una comisión de investigación". Además, subraya su "empatía sincera" con las víctimas y las familias de las dos niñas "desde el primer momento".

Así lo manifiesta el ejecutivo municipal, a través de un comunicado, después de que el pleno de Mislata rechazara este jueves, con el voto en contra mayoritario del PSPV, la petición del PP para la constitución de una comisión de investigación sobre el accidente del 4 de enero de 2022 en un castillo hinchable en la localidad, que provocó la muerte de dos niñas de cuatro y ocho años. Los otros dos grupos políticos en el consistorio (Compromís y Vox) mostraron su apoyo a la iniciativa.

En primer lugar, el gobierno de Mislata asegura que ha mostrado "desde el primer momento una empatía sincera con las víctimas y sus familias": "Parte del equipo de gobierno estuvo presente en la tarde del accidente, acompañando a las personas afectadas, interesándose por su estado y poniendo todos los recursos municipales a su disposición en unos momentos de enorme dificultad".

Además, señala que "se trata de un asunto que se encuentra judicializado desde hace cuatro años y que actualmente está en la fase final de instrucción". "Durante este tiempo --añade--, el juzgado competente ha realizado las investigaciones oportunas, ha tomado declaración a las personas investigadas y a los testigos, el Ayuntamiento ha aportado toda la documentación requerida y el procedimiento se encuentra previsiblemente en su tramo final".

"Es relevante recordar que, tras cuatro años de instrucción, no existen hechos nuevos determinantes en la investigación judicial que justifiquen o legitimen la constitución de una comisión de investigación dirigida por parte del Ayuntamiento de Mislata", argumenta en este punto.

Es por eso que, a juicio del gobierno que encabeza el alcalde Carlos Fernández Bielsa, "no tiene sentido promover una comisión de investigación paralela, ya que la función de investigar corresponde exclusivamente al ámbito judicial y está siendo ejercida con todas las garantías".

El Ayuntamiento de Mislata reitera su "respeto absoluto a la justicia, su compromiso con la legalidad y la transparencia", y su "responsabilidad institucional de no interferir en un proceso judicial que está en su fase final de instrucción".