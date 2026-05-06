El Misteri d'Elx celebra 25 años de patrimonio de la humanidad con actividades para llegar a "nuevos públicos"

Presentación de actividades por los 25 años del Misteri d'Elx como patrimonio de la humanidad de la Unesco - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Misteri d'Elx ha presentado este miércoles el programa de actos conmemorativos del 25 aniversario de su declaración como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Todas las actividades serán gratuitas y buscan "acercar la Festa a la ciudadanía y proyectarla a nuevos públicos".

Se trata de una efeméride que pretende poner en valor "el carácter único de esta representación y su proyección internacional", según ha subrayado el Ayuntamiento de Elche (Alicante) a través de un comunicado.

Las propuestas comenzarán el sábado 16 de mayo con una jornada de puertas abiertas en la Casa de la Festa de 10.00 a 14.00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de una exposición de dibujos escolares junto a elementos singulares de la representación, así como de ensayos de cantores en dos pases, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

El acto central tendrá lugar el 18 de mayo en la Basílica de Santa María, coincidiendo con la fecha en la que se anunció la declaración del Misteri d'Elx como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco hace 25 años.

Esta jornada incluirá el volteo de campanas, una misa de acción de gracias presidida por el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, con la participación de la Capella y la Escolanía del Misteri d'Elx. Tras la eucaristía, se celebrará una procesión por las calles de la ciudad.

El programa continuará el viernes 22 de mayo con un espectáculo de drones en el Paseo de Jaca bajo el título 'Instantes de la Festa. Otra Mirada', una propuesta visual y musical "inspirada en las escenas más representativas" del Misteri d'Elx. Los actos culminarán el 11 de junio con un concierto del compositor Marco Frisina junto a la Capella, la Escolanía y la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx.

"REDESCUBRIR LA FESTA"

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que este aniversario "no es solo una celebración, sino también una responsabilidad que todas las personas implicadas en el Misteri a sumen con compromiso y excelencia".

Ruiz ha subrayado que la programación permitirá "redescubrir la Festa desde nuevas perspectivas, acercarla a los más jóvenes y proyectarla aún más a quienes todavía no se han dado cuenta que Elche es el cielo en la tierra".

Por su parte, el presidente del Patronato del Misteri d'Elx, Francisco Borja, ha abundado en que esta conmemoración "refuerza el compromiso de mantener viva la tradición y hacerla más accesible".

En este sentido, ha explicado que el programa se ha diseñado para "abrir el Misteri a la ciudadanía, mostrar cómo se trabaja durante todo el año y conectar con nuevos públicos a través de propuestas innovadoras".