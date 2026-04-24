El Miteco destina 132 millones al 'Plan Albufera' para "mejorar su resiliencia" frente a eventos extremos como la dana

Jornada de presentación de los instrumentos de gobernanza de la hoja de ruta 'Albufera de Valencia: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) destina 132 millones de euros al 'Plan Albufera', que tiene como objetivo "mejorar la resiliencia" del humedal valenciano frente a eventos extremos como la dana de 2024, que afectó este paraje natural .

La administración central ha organizado este viernes la jornada de presentación de los instrumentos de gobernanza del 'Plan Albufera' para compartir los avances realizados en los últimos meses y el estado de ejecución de las actuaciones previstas, orientadas a la recuperación ecológica de l'Albufera (Valencia) y a la "mejora" de su resiliencia frente a eventos extremos.

El encuentro ha contado con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el vicerrector de Convivencia y Bienestar de la Universitat Politècnica de València, Santiago Guillem Picó; la comisionada especial para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez i Seguí; y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Asimismo, han intervenido el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Paca Baraza, quienes han expuesto las conclusiones del proceso participativo y los próximos pasos en la constitución de los órganos de gobernanza.

Hugo Morán ha detallado que inicialmente plantearon un plan de intervención que recogía a aquellos puntos "especialmente afectados" por situaciones de distinta índole, en los cuales era "necesario" abordar una "intervención singular", como en el Mar Menor, Parque Nacional de Doñana, Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Delta del Ebro y Albufera de Valencia pero, una vez puesto en marcha todo el plan de intervención, sucedió la dana.

"Hubo que poner en marcha una reordenación de aquel plan de intervención que teníamos inicialmente previsto y coordinar un plan de recuperación de urgencia de un espacio que había quedado altamente afectado como consecuencia de la dana", ha recordado.

Y ha añadido: "En el diálogo abierto tanto con el Ayuntamiento como con la Generalitat, consideramos que era necesario consolidar un modelo de intervención mediante la suscripción de un protocolo en el cual cada una de las administraciones adquiría sus propios compromisos".

Finalmente, el secretario de Estado ha apuntado que se ha transmitido tanto a la alcaldesa de València, María José Catalá, como al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, la propuesta del protocolo del que se han recibido los primeros retornos de las dos administraciones".

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que l'Albufera es el "corazón de Valencia" y que está "en el centro de la prioridades del Gobierno de España".

"Es una apuesta y un compromiso del Gobierno en la Albufera, que fue una gran protectora en el momento más difícil que ha vivido esta provincia en lugares como El Saler o Pinedo (Valencia), a los que protegió, junto a los ciudadanos, de la terrible tragedia del 29 de octubre del 2024. Sin embargo, también sufrió las consecuencias que esta dana provocó". En esta línea, ha afirmado que el objetivo del Gobierno "no es estar igual que el 29 de octubre de 2024, sino mejor, y este es el camino".

El Plan 'Albufera de Valencia: actuaciones integradas para su recuperación y mejora de la resiliencia', presentado en octubre de 2025 por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, articula una inversión total de 132,5 millones de euros.

RESPUESTA INTEGRAL

Esta hoja de ruta combina actuaciones en el propio lago con intervenciones en toda su cuenca vertiente con el objetivo de asegurar una "respuesta integral" basada en la coordinación entre administraciones --Gobierno de España, Generalitat y entidades locales-- y en la participación de la comunidad científica, principales sectores productivos de este espacio y su entorno, y agentes sociales.

En este marco, el Miteco ha elaborado un borrador de protocolo de gobernanza, ya compartido con las administraciones implicadas, para "avanzar hacia un modelo de coordinación estable".

Además, entre los instrumentos de gobernanza se contempla la constitución de un panel científico en el que estarán representados los centros de investigación y universidades de "reconocido prestigio" a nivel nacional e internacional. Este mantendrá reuniones periódicas para valorar los trabajos y las actuaciones "prioritarias" a ejecutar, así cómo la evolución de estas.

PROTEGER L'ALBUFERA

Tras la inundación del 29 de octubre de 2024, se adoptaron medidas inmediatas para proteger l'Albufera y evitar la llegada de vertidos sin tratar al lago. Entre ellas, se actuó sobre infraestructuras de saneamiento conectadas con barrancos y ramblas y se habilitaron soluciones provisionales hasta la recuperación del funcionamiento ordinario de las instalaciones.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) puso en marcha un seguimiento intensivo de la calidad del agua, con más de 75.000 analíticas realizadas. Estos trabajos han permitido constatar que, desde marzo de 2025, los valores se sitúan en niveles similares a los previos a la dana. Las actuaciones de emergencia en cauces --retirada de residuos, limpieza de desembocaduras y reparación de infraestructuras-- suman más de 38,8 millones ejecutados y continuarán hasta junio de 2026.

Junto a las medidas de emergencia, en restauración de cuencas, ya están en ejecución cinco obras de restauración hidrológico-forestal en enclaves como la cuenca del Turia, la rambla del Poyo o el entorno del embalse de Buseo, con una inversión superior a 12,5 millones.

En materia de calidad del agua, la colaboración con la CHJ, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València ha permitido definir líneas de trabajo como la restauración de la vegetación perimetral, la recuperación de ullals y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza.

Entre estas actuaciones destaca el Tancat de Milia, un humedal artificial que contribuye a mejorar la calidad del agua antes de su entrada en el lago. Igualmente, se impulsa un estudio integral del funcionamiento hidrológico de l'Albufera, con una inversión prevista de hasta 3,5 millones, orientado a "mejorar la gestión" a medio y largo plazo. La estrategia incluye también el proyecto de regeneración de la playa de la Devesa, con un presupuesto estimado de 8,26 millones.