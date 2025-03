Miteco replica al Consell que hay 265 puntos de control de caudales de la CHJ y "solo 4" en mantenimiento

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Hugo Morán, ha replicado a la Generalitat que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene 265 puntos de control y aportación de datos, "entre la red de aforos, los pluviómetros y los de control de embalses", y del total "solo 4 aforos no aportan datos en este momento porque están en mantenimiento".

Así se ha manifestado este miércoles Morán en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en respuesta al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha instado a la CHJ a "dar una solución de la monitorización de los cauces" y ha afirmado que la "incertidumbre" "obliga" a la Generalitat a mandar a los bomberos y a usar sus recursos cuando, a su juicio, la CHJ "es la principal responsable de la medición de caudales".

En este sentido, Morán ha espetado que "el catálogo de mentiras de Mazón y su gobierno para intentar justificar lo injustificable de su inoperancia el 29 de octubre ya no tiene límite". "El gobierno de la Generalitat ha desplegado en estos días sus operativos sobre el terreno para tener un control de los caudales circulantes por los barrancos. Esto es lo que la propia ley valenciana dice de cuáles son sus competencias y, por lo tanto, sus obligaciones", ha aseverado.

Asimismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente considera que con esta actuación de la Generalitat ahora "queda en evidencia que el 29 de octubre --día de la dana-- no desplegaron el operativo, bien porque no lo consideraron necesario o bien porque alguien dio la orden de que no se hiciese".

"Para intentar justificar el por qué ahora sí y entonces no, salen con una justificación que es absolutamente pueril, pero lo que es fundamental es que es radicalmente mentira", ha sostenido Morán.

Al respecto, ha negado que los sistemas de control de caudales no estén operativos. "Hay 265 puntos de control y aportación de datos de la Confederación entre la red de aforos, los pluviómetros y los de control de embalses. De estos 265, solo 4 aforos no aportan datos en este momento porque están en mantenimiento", ha asegurado Morán.

Además, respecto al sistema de control del barranco del Poyo a la altura de Riba-Roja, ha afirmado que "está repuesto desde hace meses y plenamente operativo". "Si ahora no aporta un caudal por encima de cero es sencillamente porque el caudal circulante es irrelevante, tal y como constatan sobre el terreno los propios agentes ambientales", ha recalcado.

Morán se ha preguntado "por qué ahora sí y el 29 no desplegó la Generalitat, como era su obligación porque es su competencia, los servicios de control sobre el terreno" y ha cuestionado "quién dio la orden de retirada a los bomberos a las 3 de la tarde".

No obstante, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha lamentado que los datos no han "servido para mucho", ya que ha reprochado que el 29 de octubre la Generalitat "tenía los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los de la Confederación Hidrográfica del Júcar y los datos de miles de llamadas reportadas por el 112".

"Con toda esa información, nadie tomó decisiones hasta que ya era demasiado tarde. Y eso es lo que Mazón y su gobierno se niegan a reconocer y se niegan a explicar", ha zanjado Morán.