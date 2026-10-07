Una 'Mocadorà' que une mazapán e ilustración para hacer "una declaración de amor" a València

La 'Mocaorà' de de Pepina Pastel y la ilustradora Meresga. - PEPINA PASTEL

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reinventar la tradición valenciana de la 'Mocadorà' para unir gastronomía y cultura y, además, prolongar el 'día de los enamorados' valencianos más allá del 9 d'Octubre. Esa es la idea de Pepina Pastel, la pastelería de València que se ha aliado con la ilustradora Meresga en una edición limitada que ofrece dulces de mazapán, 'pepiboms' y un pañuelo diseñado para la ocasión.

La protagonista de la colección es un pañuelo de 65 x 65 centímetros, ilustrado especialmente para esta campaña y que supone "una particular declaración de amor a València". Su diseño reúne elementos reconocibles de la cultura y la forma de vivir valencianas y los traslada a un universo "visual, colorido y contemporáneo".

De este modo, explican las responsables de la iniciativa en un comunicado, el pañuelo recupera el gesto tradicional de envolver los dulces para regalárselos a una persona querida, pero está pensado también para seguir utilizándose después de Sant Dionís: al cuello, en el pelo, anudada a un bolso o como recuerdo de una de las costumbres más especiales del calendario valenciano.

En el interior, la pastelería combina tradición y sello propio: seis figuras de mazapán y seis de los bocados más característicos de la marca. La propuesta se completa con una tarjeta.

La colaboración con Meresga se suma así a la trayectoria de una firma que encuentra en los sabores y recuerdos valencianos "una fuente constante de inspiración". Desde su obrador de Alzira, Pepina Pastel ha reinterpretado productos tan vinculados al territorio como la horchata y los fartons, convirtiéndolos en algunas de sus creaciones más reconocibles.