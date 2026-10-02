El Molino de los Frailes y antigua fábrica de muñecas de Segorbe entra en la Lista Roja de Hispania Nostra

El Molino de los Frailes y antigua fábrica de muñecas de Segorbe (Castellón) entra en la Lista Roja de Hispania Nostra - HISPANIA NOSTRA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra incorpora a su Lista Roja el Molino de los Frailes y antigua fábrica de muñecas de porcelana de Segorbe (Castellón), un conjunto histórico que reúne testimonios de diferentes etapas de la evolución económica y social del municipio, desde su origen vinculado a la Cartuja de Valldecrist hasta su transformación en espacio industrial durante los siglos XIX y XX.

El inmueble está formado por dos construcciones diferenciadas: un antiguo molino harinero perteneciente a la Cartuja de Valldecrist, construido en el siglo XVII, y una edificación industrial de los siglos XVIII y XIX posteriormente modificada durante el siglo XX, detalla la entidad cultural en un comunicado.

A pesar de las numerosas transformaciones y ampliaciones sufridas a lo largo del tiempo, el conjunto conserva elementos de gran interés, como el gran arco de mampostería y sillería del acueducto asociado al molino original y la capilla vinculada a la primera construcción.

El origen del edificio se encuentra en un molino harinero propiedad de la Cartuja de Valldecrist, al que se incorporó un acueducto de mayor antigüedad para garantizar el aprovechamiento hidráulico. Con el paso del tiempo, el inmueble experimentó diferentes modificaciones y, tras la revolución industrial y las desamortizaciones, fue ampliado para acoger una fábrica de tejidos.

Durante la Guerra Civil, la actividad textil quedó interrumpida y algunos espacios fueron adaptados a las necesidades del conflicto. Tras la contienda, la fábrica retomó su producción, aunque su actividad no se prolongó durante mucho tiempo.

En la década de 1970, el edificio fue adquirido por el artista Ramón Inglés, quien lo transformó en una fábrica de muñecas de porcelana artesanal de reconocido prestigio, activa hasta aproximadamente 1995. De esta última etapa todavía se conservan en el interior numerosas estanterías y moldes originales utilizados para la fabricación de las piezas de porcelana, elementos que constituyen un testimonio singular de la actividad artesanal desarrollada en el inmueble durante las últimas décadas del siglo XX. Un patrimonio en riesgo de desaparición

Actualmente, el conjunto se encuentra en un "estado de abandono y ruina". El molino histórico presenta "un importante deterioro, con una fractura en el arco apuntado que amenaza la estabilidad de una estructura de varios siglos de antigüedad", recalcan.

La parte más contemporánea del inmueble también presenta graves problemas de conservación, con cubiertas colapsadas, estructuras afectadas por la vegetación y acumulación de escombros. En el interior, los elementos asociados a la producción de muñecas de porcelana permanecen expuestos a riesgos de hurto, vandalismo y pérdida progresiva. A pesar de su estado, el conjunto mantiene un notable interés social y forma parte de diferentes rutas turísticas rurales de la zona.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

La inclusión en la Lista Roja, explica Hispania Nostra, busca "favorecer la adopción de medidas que permitan asegurar al menos algunos de sus espacios y garantizar la conservación de un patrimonio vinculado a la historia religiosa, industrial y artesanal de Segorbe".

El Molino de los Frailes y antigua fábrica de muñecas de porcelana constituye un conjunto patrimonial singular por la diversidad de usos y etapas históricas que representa. Sus restos permiten comprender la evolución de un espacio vinculado inicialmente a la actividad agrícola y religiosa de la Cartuja de Valldecrist, posteriormente transformado por la industrialización y finalmente convertido en un referente de la producción artesanal de porcelana.

Pese a su relevancia histórica y social, el inmueble carece de protección específica y presenta un avanzado estado de deterioro que compromete la conservación de sus estructuras y elementos interiores.

La entidad recuerda que, con esta incorporación, la Comunitat Valenciana alcanza los 114 bienes culturales y naturales incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Por provincias, Valencia lidera las inclusiones con 80 bienes, Alicante 24 y Castellón 10. Estas cifras reflejan la necesidad de reforzar las medidas de protección, mantenimiento y recuperación del patrimonio cultural y natural de la comunidad antes de que el abandono, el vandalismo y la ausencia de intervenciones adecuadas provoquen daños irreversibles.