Mompó afirma que el 9 d'Octubre "no es de ningún colectivo" y cree que no debe "desdibujarse"

Archivo - El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha considerado, preguntado sobre la coincidencia de la Acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento con los actos del Dia de la Comunitat, que "hay que buscar los equilibrios", al tiempo que ha enfatizado que el 9 d'Octubre es "de todos y todas" y "no nos lo podemos perder o que se desdibuje".

Así lo ha manifestado el máximo representante de la corporación provincial, que este martes ha participado en la presentación de la serie documental 'Buscant Jaume I', a preguntas de los medios sobre si le "preocupa" que la acampada en la que centenares de personas reivindican el derecho a la vivienda digna pueda afectar al programa de actos protocolarios de la festividad.

"Como responsable público, me preocupa todo", ha comentado Mompó, que ha remarcado que "hablamos del 9 d'Octubre, como hemos hablado de la lengua o de la pilota". "Yo creo que las señas de identidad tendrían que estar por encima de cualquier color político y si me apuras de cualquier reivindicación", ha apostillado.

"DÍAS QUE SOLO PASAN UNA VEZ AL AÑO"

Para el presidente provincial, es "lícito y humano" reivindicar, pero ha insistido en que "hay días que solo pasan una vez al año y que son de todas y de todos, no es de ningún colectivo en concreto ni de ninguna persona en concreto".

En este punto, ha abogado por, "como todo en la vida, buscar los equilibrios". No obstante, ha apuntado: "Pero yo creo que no podemos perdernos el 9 d'Octubre, o que se desdibuje, ya que se celebra el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I".

"Espero que estemos a la altura y que entendamos que, más allá de los beneficios personales o de los proyectos personalistas, está el interés de todas y de todos y el Dia de la Comunitat Valenciana creo que es un día de todas y de todos", ha concluido.