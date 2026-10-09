Mompó afirma que las señas de identidad son para "respetarlas todos" y pide "sintonía y educación"

Archivo - Vicent Mompó en imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmado que las señas de identidad son para "respetarlas todos" y ha reclamado "sintonía y educación".

Mompó se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes del acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El presidente de la Diputació ha subrayado que "hoy es un día para celebrar todos los valencianos". "Tenemos un día para conmemorar, para recordar de dónde venimos, para defender nuestra cultura y pasarlo en compañía de toda la gente que quiera disfrutarlo".

Y ha añadido: "Yo creo que las señas de identidad y símbolos son para respetarlos todos, es una fiesta de todos", por lo que ha pedido "sintonía y educación".