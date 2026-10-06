Mompó cree que las elecciones autonómicas deben mantenerse en mayo de 2027 "si no pasa ninguna cosa excepcional"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó (c),en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP en la provincia, Vicent Mompó, ha señalado que "ahora mismo hay un periodo ya establecido" para las elecciones autonómicas y locales, mayo de 2027, "y si no pasa ninguna cosa excepcional, ese es el punto donde se han de celebrar".

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular', que este martes ha participado en la presentación de la serie documental 'Buscant Jaume I', a preguntas de los medios sobre si coincide con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que hoy ha descartado adelantar las elecciones en la Comunitat Valenciana pese a la convocatoria de las nacionales anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Evidentemente, la responsabilidad de convocar las elecciones autonómicas es del presidente y tiene más información que yo. Lo importante de las elecciones siempre es el pueblo y en este caso, en las autonómicas, todos los vecinos y vecinas de la Comunitat Valenciana. Yo creo que ahora mismo hay un periodo ya establecido, estamos hablando de mayo del 27 con las locales, y si no pasa ninguna cosa excepcional, ahora mismo, ese es el punto donde se han de celebrar", ha razonado.

Respecto a los comicios en España, Mompó ha subrayado su importancia y ha planteado "para qué un gobierno nacional o estatal si en la peor catástrofe de la nuestra historia no está a la altura o no está al lado de los valencianos y valencianas".

TERCERA PROVINCIA POR "POBLACIÓN E HISTORIA"

"Y al final, la provincia de Valencia es la tercera provincia de España, no solo por población, sino por historia, qué voy a decir en vísperas del 9 d'Octubre", ha exclamado.

Por último, Mompó ha argumentado que "política es todo, desde lo más pequeño a lo más grande". "Y yo creo que es hora de que las valencianas y valencianos soñemos grande, que el Gobierno de España respete nuestra tierra como lo ha de hacer, que la tenga en cuenta como lo ha de tener y que volvamos a tener la voz, que creo que últimamente hemos perdido".

"Y de eso van estas elecciones y, por supuesto, desde el PPCV nos volcaremos para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente que creo que se merecen todos los españoles", ha resuelto.