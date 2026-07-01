Mompó cree que Morant debe disculparse con el entorno de Torró tras ser absuelto: "Gandia necesita un alcalde como él"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ofrece declaraciones a la prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó, ha afirmado que la líder del PSPV y exalcaldesa de Gandia, Diana Morant, "y toda su cuadrilla", deberían "al menos" pedir perdón al entorno de Arturo Torró, fallecido exalcalde 'popular' de Gandia que ha quedado absuelto del delito de malversación en el caso Tele7. Es más, ha reivindicado que "lo que también le hace falta a Gandia es un alcalde como Arturo Torró".

Mompó se ha pronunciado así sobre la decisión del Tribunal Supremo de absolver a Torró --fallecido en febrero de 2025-- del delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre 2012 a 2015 en el Ayuntamiento de Gandia, el conocido caso Tele7, por el que la sección segunda de la Audiencia Provincial le había condenado a tres años y medio de cárcel.

"Por un lado, con alegría, pero también con tristeza. Al final, la justicia llega, pero, una vez más, llega tarde", ha manifestado a los periodistas en un acto de la Diputació en Alberic, preguntado por cómo valora la decisión del Supremo y por las críticas del PP al PSPV de haber perpetrado una "cacería política" contra Torró.

Al respecto, Mompó ha sostenido que queda "demostrado una vez más" que "Diana Morant y toda su cuadrilla se equivocaron", así como que "en política no vale todo". "Al menos, ya que se han equivocado, lo que deberían hacer es pedir disculpas a la familia de Arturo Torró, en primer lugar, a sus amigos y a todo el pueblo de Gandia, y asumir que se equivocaron", ha subrayado.

Dicho esto, ha opinado que, actualmente, "lo que también le hace falta a Gandia es un alcalde como Arturo Torró, que soñaba con tener una ciudad a la altura de los y las gandienses. Creo que hace falta generar esa ilusión en Gandia".

Vicent Mompó ha realizado estas declaraciones a unas horas de que Diana Morant protagonice un acto en Gandia, su ciudad, con militantes del PSPV, un día después de que este partido aprobara el calendario de primarias y después de que ella misma haya anticipado en varias ocasiones su intención de presentarse como candidata a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

CASO TELE7

Arturo Torró fue hallado muerto con un impacto de bala el 19 de febrero de 2025 en la A-38, junto a su vehículo, en el término valenciano de Xeresa. En el caso Tele7 ya se había declarado extinguida su responsabilidad criminal por defunción, se había archivado el recurso y tenido por desierto por desistimiento el recurso de casación interpuesto en su día.

Los hechos ahora eximidos de responsabilidad penal se remontan a julio de 2011, con el cierre de la emisora municipal Gandia TV. Un tiempo después, Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para realizar actividades de comunicación. En este contexto, IPG adjudicó en 2012 dos contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a dos empresas: Comparques Centras Televisió S.L. (CCTV) e Inversiones Espciales del Mediterráneo S.L. (Tele 7).

El importe recibido por ambas mercantiles para producciones audiovisuales y retransmisiones de interés para la ciudad ascendió, con sus prórrogas, a más de siete millones, recogía la sentencia inicial. La Audiencia consideró acreditado que Torró, "interesado" en apartar a CCTV de la prestación del servicio de comunicación audiovisual contratado para conseguir que Faura, administrador único de CCTV se aviniera a resolver la relación contractual que unía a esta mercantil con IPG, de la que Torró era presidente, le ofreció medio millón de euros.

Según la sentencia inicial, la "verdadera razón" de la resolución era el interés de Torró en finalizar la relación con CCTV y que, una vez finalizada la relación con IPG, no incluyera dentro de la actividad televisiva que pudiera seguir desarrollando como licenciataria de TDT en la comarca programas de contenido político que no estuviera supervisados por el Ayuntamiento de Gandía.