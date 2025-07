Mompó tras declarar durante horas ante la jueza de la dana: "No he mentido, siempre he estado dando la cara"

Vicent Mompó, tras declarar siete horas ante la jueza de la dana: "No he mentido, siempre he estado dando la cara" - JORGE GIL/EUROPA PRESS

Replica a Morant: "Parece más de la pandilla del Peugeot, a la que no dejaron subir al coche porque era mujer, que la representante de los valencianos"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha asegurado, al término de su declaración como testigo de unas siete horas ante la jueza que instruye la causa de la dana, que le "molesta especialmente" que se diga que ha mentido.

"No he mentido, no sé qué interés puedo tener yo en decir alguna mentira al respecto, cuando siempre he estado dando la cara. He dicho por activa y por pasiva que siempre decía la verdad. No necesitaba estar delante de la juez para hacerlo. Así lo he hecho. Yo creo que no he aportado nada nuevo a mi testimonio de lo que ya había hecho".

Así se ha expresado Mompó en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la Ciudad de la Justicia, tras comparecer ante la magistrada de Catarroja que instruye el procedimiento.

Cuando los medios le han preguntado por las "incongruencias" entre su declaración en sede judicial y las que hizo en el programa de televisión 'Salvados' --por ejemplo sobre la hora en la que tuvo información sobre el barranco del Poyo y el contenido de sus conversaciones con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón-- y su afirmación de que esta entrevista esta "manipulada", el dirigente provincial ha precisado que no lo ha dicho en sentido negativo, sino que se refiere a que no se emitió entera.

A Mompó también le han pedido opinión por el anuncio de la secretaria general del PSPV de pedir que la jueza lo impute por "falso testimonio y omisión del deber de socorro". Al respecto, el representante 'popular' ha comentado que no va a hacer caso de lo que hace el PSPV.

"A la que quiere ser presidenta de todos los valencianos --ha dicho en referencia a la líder del PSPV, Diana Morant-- la conocí en el incendio de Campanar, estaba más pendiente de hacerse las fotos y declaraciones que de atender realmente a lo que estaba sucediendo. Luego, por desgracia, en la dana no la he visto. Conociendo a sus compañeros, parece más de la pandilla del Peugeot, que no la dejaron subir al coche porque era mujer, que realmente la representante de los valencianos", ha criticado.

Y ha añadido: "Yo no sé a lo que está jugando y no me parece normal, y lo dejo en normal, que utilice filtraciones mientras se está celebrando una declaración, en este caso, de un testigo. Ella sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer".

Mompó ha defendido que ante la jueza, el fiscal y las partes ha aclarado que cuando en 'Salvados' dijo que tenía información de la alcaldesa de Chiva era a través del diputado de Bomberos y hablando después con él le manifestó que hablaron de noche, "nunca antes de las siete porque él tiene el listado de la llamada". Por ello, ha apuntado la posibilidad de que en la entrevista "malinterpretase o moviese alguna hora".

Además, ha considerado que no siempre en sus declaraciones públicas "todo se ha transcrito o entendido bien". "Por ejemplo, yo no decidí por la mañana irme a Utiel, eso fue a mediodía, pero son pequeños matices que después de las miles y miles de declaraciones que he hecho... He intentado siempre atenderos y decir lo que yo viví, que es a lo que he venido yo aquí, a decir la verdad, y algunas cosas hay que matizarlas, pero nada más".

También ha recalcado que no ha cambiado su versión de lo que habló con Mazón, ya que cuando contesta a una pregunta sobre esta cuestión en el programa de La Sexta comenzó diciendo "literalmente 'sinceramente no me acuerdo...'. "Y en sede judicial he de decir lo que estoy seguro", ha resaltado.

"No es que no me acuerde ahora. Yo ese día, en la entrevista, empecé contestando a esa pregunta diciendo 'sinceramente no me acuerdo' y me puse a pensar lo que me imaginaba que hablaba, es que esto también lo he hablado con mis amigos muchas veces, pues me imagino que ese día con el señor Mazón no estaría hablando yo de, no sé, de nuestras mujeres, pues no, en la que estaba cayendo, pues supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando, pero yo aquí me puedo atrever a decir lo que sea porque no estoy en un sede judicial, pero yo a la juez no le puedo decir lo que estábamos hablando porque no me acuerdo", ha reiterado.

Ha reconocido que pueda haber gente que piense que tiene "memoria selectiva", pero "nada más lejos de la realidad". Incluso, ha vuelto a asegurar que en el listado telefónico tiene una llamada de un minuto con el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que no recordaba, al igual que la conversación exacta que mantuvo con su hermana a media tarde.

Preguntado por la hora en la que se empezó a hablar del Es-Alert, ha insistido en que "nunca antes de las siete de la tarde se habló de Forata y nunca antes en el Cecopi se habló" del mensaje. Cuando se le ha hecho notar que hay técnicos que han testificado que fue antes y que si estos mienten, Mompó ha subrayado que él no es juez, ni quiere serlo, y que no sabe qué hablaban los técnicos entre ellos.

Por último, se ha ratificado, como ha hecho en el juzgado, en que su "sensación" fue que la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, no dirigía el Cecopi.

UNA ACUSACIÓN POPULAR: "SE CREEN QUE SOMOS TONTOS"

Por su parte, el abogado de la acusación popular de Cs Eduardo García Ontiveros ha criticado en un receso de la declaración que Mompó "como todos los representantes del PP se creen que todas las acusaciones somos tontos" y en ese sentido ha señalado que incluso ha llegado a decir que "cuando se dirigía al Cecopi no sabía que se dirigía al Cecopi". "Es alucinante, pero bueno es lo que tenemos con estos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana es lo que hay", ha lamentado.

Al respecto, García Ontiveros, que ha señalado que Cs solicitará el bruto del total de la grabación del programa 'Salvados', ha mantenido que el también presidente provincial del PP ha alterado tanto su testimonio para "intentar ayudar a las personas que están investigadas y para también intentar ayudar a su jefe y amigo Carlos Mazón".

De hecho, ha apuntado que la jueza ha dicho que "daba la sensación de que el Cecopi era como el camarote de los hermanos Marx" e incluso el Ministerio Fiscal "le ha reprochado al testigo que no concretaba absolutamente nada".

"¿Qué fue a hacer al Cecopi?, porque lo que ha dicho hoy no ha aclarado absolutamente nada, pero nada, se ha dedicado a tirar balones fuera", ha apostillado.