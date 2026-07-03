Mompó deposita un ramo de flores en el monumento a las víctimas del accidente de metro: "Memoria, dignidad y respeto"

El presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha depositado a primera hora de la mañana un ramo de flores en el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente de metro de València del 3 de julio de 2006 - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha depositado a primera hora de la mañana un ramo de flores en el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, del que este viernes se cumplen 20 años.

"3 de julio de 2026. 20 años del accidente de metro. 20 años de una tragedia que conmocionó a València. En recuerdo de las víctimas y de todas las familias que sufrieron las consecuencias de aquel fatídico día. Memoria, dignidad y respeto", ha escrito el dirigente provincial en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En este mismo lugar se celebra a las 13.00 horas de este viernes un acto organizado por la Asociación Víctimas del Metro 3 Julio (AVM3J) para recordar el 20 aniversario del siniestro, que dejó 43 personas fallecidas y 47 heridas. Allí se depositarán unas flores y se celebrarán unos minutos de silencio.

Mompó ha acudido al lugar a primera hora de la mañana, antes de desplazarse a Castelló de la Plana para asistir al II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que clausura a media mañana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.