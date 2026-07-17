Mompó dice que le gustaría otro mandato en la Diputació y que estará donde le "pidan" su partido y los afiliados

El presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó, durante un acto de partido - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, ha afirmado que le gustaría estar "cuatro años más" al frente de la corporación para avanzar el trabajo iniciado en 2023, al tiempo que ha insistido en que estará allí donde le "pidan" su partido y los afiliados. "Estoy donde quiero estar", ha subrayado, y ha señalado que "un año en política es un mundo".

Mompó, que ha visitado este viernes las localidades de Llíria y Domeño, ha realizado estas declaraciones al ser preguntado de nuevo por si le gustaría ser el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat. Está presidida por Juanfran Pérez Llorca, también presidente de la gestora del PPCV, desde finales del año pasado, sin que por el momento haya sido confirmado como candidato por parte de la dirección del PP.

"He dicho por activa y por pasiva que me gustaría tener cuatro años más para que el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años se pueda ver (...) A partir de ahí, como he dicho siempre, estaré donde me pida mi partido, donde me pidan mis afiliados, mis afiliadas y, en definitiva, estaremos donde tengamos que estar, evidentemente", ha declarado, además de recordar que es alcalde de Gavarda desde 2011 y que en 2023 fue elegido presidente de la Diputació por los diputados provinciales.

En primer lugar, Mompó ha sido preguntado por un vídeo que ha difundido esta semana con motivo de sus tres en la Diputació, en el que apela a conquistar nuevas metas mientras se le ve escalando una cima. Cuestionado por si esas metas pasan por llegar al Palau de la Generalitat, ha remarcado que este vídeo habla sobre sus tres años en la corporación provincial, "una legislatura muy complicada" en la que, según él, se ha "conseguido que una institución que algunos querían hacer desaparecer ahora mismo sea la que más valoran los valencianos".

Preguntado por si desearía estar en la próxima legislatura al frente del Consell, ha replicado: "No, ahora mismo, yo estoy donde quiero estar y tengo la suerte de trabajar alrededor de gente que está ayudando a la ciudadanía a mejorar nuestras vidas. Ya sé que suena un poco romántico, pero yo creo que la política es eso: mejorar el día a día, mejorar los servicios públicos, especialmente en los pueblos pequeños".

Y ha abundado: "Yo insisto en que estoy donde quiero estar. Voy a continuar trabajando y dejándome la piel por todas las valencianas y todos los valencianos. Y, a partir de ahí, insisto: todavía queda, en política un año es un mundo y ya veremos qué nos depara el futuro".

"UN TRAJE PREPARADO PARA CADA SITUACIÓN"

Por otro lado, cuestionado por vería oportuno o positivo que coincidieran las próximas elecciones generales y autonómicas en la Comunitat Valenciana, Mompó ha señalado que son decisiones que no le incumben y ha asegurado que tiene "un traje preparado para cada situación".

Ha sostenido que a quien le preocupa eso es al PSOE por los casos judiciales que afectan a personas relacionadas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, ha afirmado que ya hay "alcaldes que están escondiendo el logo del Partido Socialista y haciendo estrategias para engañar a la ciudadanía y obviar de qué partido forman parte, porque están avergonzados".

Sobre qué escenario prefiere el PP, ha hecho hincapié en que los 'populares' siempre anteponen el interés general, "el futuro de los españoles y el futuro de los valencianos". "Y lo que es bueno para los españoles y bueno para los valencianos será bueno para el Partido Popular", ha dicho, para reiterar que "lo que toda España necesita y quiere es que P.S. deje de ser ya nuestro presidente".

"Yo quiero un presidente que se preocupe por los españoles y quiero un presidente, igual que aquí en la Generalitat, que se preocupe por los valencianos. Y a partir de ahí, ese es nuestro objetivo", ha abundado, para señalar que la decisión de adelantar ambas elecciones depende de los presidentes del Gobierno y del Consell.

Y ha rematado: "Todo lo que sea adelantar elecciones y que los ciudadanos puedan, mediante su voto, decirle al Partido Socialista que no queremos al presidente y que no nos representa, yo creo que es positivo para todos".