Mompó, Gaspar y Rodríguez, reunidos por la Diputació: "Estamos viviendo la polarización exagerada de la política"

La Diputación de Valencia celebra el décimo aniversario de Divaldirectia reuniendo al actual presidente, Vicent Mompó, y los expresidentes Toni Gaspar y Jorge Rodríguez - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha reunido este miércoles a dos expresidentes provinciales, Toni Gaspar (PSPV) y Jorge Rodríguez (Ens Uneix), y al actual presidente de la corporación, Vicent Mompó, en un acto en el que han advertido sobre la "polarización exagerada de la política" y la importancia de no deslegitimar las instituciones.

Así lo han señalado en declaraciones a los medios en el Centro Cultural La Beneficència, donde la Diputació ha celebra el décimo aniversario del itinerario formativo Divaldirectia reuniendo los dirigentes de tres legislaturas. Este programa, puesto en marcha en 2016, ha formado a 170 alumnos y alumnas que desempeñan funciones directivas en los ayuntamientos de la provincia

Respecto a la iniciativa de reunir a los tres presidentes, Mompó ha remarcado "lo triste es que sea noticia que tres presidentes de colores diferentes nos veamos y podamos compartir un espacio". "Un poco muestra lo que estamos viviendo ahora mismo, que es la polarización exagerada de la política", ha comentado.

"Al final, en los tiempos que vivimos, y más ahora ya en época electoral, entiendo que no es una cosa habitual (este tipo de encuentros), pero por ello tengo que perseverar y animar a todos los políticos a que deberíamos hacerlo con más normalidad".

Mompó ha subrayado que "hablar entre gente que piense igual que tú es muy fácil, lo realmente más complicado es hablar con los que piensan diferente", pero ha defendido que la política es precisamente este diálogo "entre los que pensamos diferente". "Los vecinos y vecinas esperan de nosotros que los representemos y ellos nos piensan todos igual", ha apuntado, para añadir que "cuanta más gente diferente nos hablemos y nos juntemos, más fácil será que acertemos en las decisiones que tomamos de cara a la ciudadanía"-,

Por su parte, el socialista Toni Gaspar, que estivo al frente de la Diputació entre 2018 y 2019, ha resaltado que son "tres presidentes, tres etapas, pero la institución es la misma". El diputado autonómico ha lamentado que esto "a veces se nos olvida" y que "a veces somos muy adanistas", para insistir en que "la institución perdura" y que, por ello, "tenemos que creer en las instituciones".

"Cuando se deslegitiman las instituciones es cuando viene lo peor y, lamentablemente, estamos en un tiempo donde se están deslegitimando las instituciones. La democracia son instituciones, normas y personas pero, sobre todo, las instituciones", ha defendido.

Jorge Rodríguez, ahora líder de Ens Uneix pero que presidió la Diputació por el PSPV entre 2015 y 2018, ha manifestado que contar con espacios de encuentro para hablar sobre diferentes gestiones y etapas "supone lo que debería ser la normalidad y supone la evidencia de que este país se ha instalado en la anormalidad, porque si no dialogamos va a ser muy difícil que encontremos puntos de encuentro".

"Si al final la política se reduce a ver quién hace el mejor chascarrillo, quién da el mejor zasca o quién hace el mejor tuit, esto nos sitúa en el momento en el cual nos encontramos hoy, en la antipolítica", ha lamentado.

En ese sentido, considera que encuentros como el de este miércoles representan "lo que debería ser un ejercicio de normalidad", porque "ya sabemos que entre iguales nos entendemos" y "el reto es entendernos entre diferentes". "Por tanto, de alguna manera supone para mí el tratar de contribuir a que por fin la normalidad pueda volver a este país", ha agregado.

DIVALDIRECTIA

Rodríguez, Gaspar y Mompó han puesto en valor el "éxito" del itinerario formativo de DIVALDirectia. "Es un claro ejemplo de lo que hablamos siempre, hacer política útil para toda la sociedad", ha valorado Mompó.

"Yo creo que la política también es eso, no es entrar y cambiar las cosas porque sí. No es ponernos medallas los políticos, yo creo que la política también es mantener lo que va bien, es continuar mejorando los programas y en definitiva aprender de la experiencia entre todos y continuar mejorando esta sociedad", ha agregado.

Jorge Rodríguez ha explicado que, cuando hace diez años, se puso sobre la mesa implementar un programa de formación "que fuera más allá" de la que impartía tradicionalmente la Diputació, este objetivo supuso un "reto" porque requería más dedicación. "Cada vez la política es más complicada, requiere de un mayor grado de formación y actualización dada la cantidad de legislación que sale anualmente", ha explicado.

"Que diez años después continué en marcha yo creo que lo que demuestra es que sí que valía la pena apostar por esa formación más amplia y más completa", ha comentado.

Toni Gaspar ha explicado que, "cuando se pone en marcha, como con todas las cosas nuevas, tendrá sus críticas conforme estaba montado". "Le hicimos caso a los técnicos, que nos decían que no podían ser unos cursos más sino un itinerario, algo que perdurara".

"Si toda la gente que ha recibido el diploma está contenta, es que ha funcionado. Normalmente las cosas buenas no nacen espontáneamente, sino que nacen al final de ese proceso de encajarlo", ha añadido.