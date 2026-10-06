Mompó insiste en que las instituciones "han de ir a una" en el Teatro Principal y prevé una reunión en dos semanas

Varias personas durante una concentración en protesta por el cierre del Teatro Principal de València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, cree que próximamente, "en un par de semanas como mucho", se producirá una reunión entre las diferentes instituciones para abordar la reforma del Teatro Principal de València, cerrado por motivos de seguridad.

"Nos sentaremos y pondremos los puntos sobre las íes y, a partir de ahí, daremos cada uno nuestra opinión y tomaremos decisiones. Si nos quejamos muchas veces de fuera, que no nos dan la importancia que tenemos, espero que de dentro sí que nos la demos. Y es importante que entre todas las instituciones pensemos únicamente en lo que sería mejor para la nuestra comunidad, en este caso para la provincia de Valencia, en un espacio tan emblemático como es el Teatro Principal".

Así lo ha aseverado el máximo representante de la institución provincial un día después de que trascendiera que la Diputació ha pedido al Gobierno central, a través de una carta dirigida al Ministerio de Cultura, la concesión directa de una subvención "de carácter singular" para llevar a cabo "la rehabilitación integral y urgente" del Teatro Principal de la capital valenciana "por el importe que corresponda".

La misiva la firma el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, que destaca la "urgencia, trascendencia y singularidad" de la actuación y pide reunirse con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "a la mayor brevedad posible".

Interrogado por los medios por si tiene noticias de la administración centra, Mompó ha comentado que, "para ser justos, es muy pronto para tener respuesta del Ministerio, pero esperamos que así sea".

Ha defendido que la institución que preside --y que es propietaria del edificio del Principal-- ha hecho "lo que debía: continuar la marcha que llevábamos para que pueda reabrir lo antes posible, que es en lo que estamos pensando ya todos".

En este sentido, ha recordado que se está preparando la licitación para redactar el proyecto, que es "el primer paso" y que tiene un coste de dos millones. Para toda la obra, el importe supera de inicio los 50 millones.

"Por tanto, --ha continuado-- yo creo que no hay duda de que la tercera capital de España, en una instalación tan importante, ha de tener la participación de todas las instituciones. Y cuando digo de todas, es de todas, absolutamente de todas. No se entendería un proyecto tan importante para la cultura valenciana como es el Principal, sin que cada institución aporte su granito de arena".

Cuando se le ha pedido opinión sobre las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que hoy ha avanzado que el Gobierno "ayudará" a recuperar el Principal pero ha criticado que no se hicieran obras antes, Mompó ha dicho que no es "persona de polémicas".

No obstante, ha agregado: "Yo creo que todos podríamos haber hecho muchas cosas. Aquí en Valencia está muy reciente lo que hubiera podido hacer el Gobierno de España por los valencianos y no hizo. Sé que estamos ahora ya en época electoral pero lo importante es estar a la altura los valencianos y valencianas porque yo creo que Valencia ha de ser respetada".

"ESTO NO VA DE COLORES POLÍTICOS"

En esta línea, ha defendido que "esto no va de colores políticos" y "lo importante es que, cuando vayamos a Madrid, lo hagamos todos a una como hizo el rey Jaume I". "Ahí está la grandeza del pueblo valenciano y creo que ya es hora que comencemos a ir todos a una", ha reiterado.

Vicent Mompó ha señalado que no se ha producido una reunión "específica sobre el Principal, aunque obviamente ha hablado con la consellera de Cultura, Carmen Ortí, y la alcaldesa, María José Catalá.

Preguntado por la propuesta de la primera edil para entrar en la propiedad de la sala, Mompó ha hecho notar que es "difícil comunicarse a través de los medios" y ha dicho que no se cierra a ninguna opción, aunque, en su opinión, la propiedad no es lo más relevante.

"Lo que hemos de hacer es sentarnos en una mesa como personas adultas, como instituciones responsables y a partir de ahí yo no estoy cerrado a nada y lo que sea bueno para los valencianos y para los valencianas lo llevaremos adelante. La propiedad no es lo más importante. Yo creo que, siendo la Diputación únicamente propietaria, pues ha funcionado muchos años. Podríamos ir a más propiedades, podríamos participar todos juntos, podríamos cambiar de propiedad... Al final, lo importante es que el edificio se levante cuanto antes, que se abran las puertas otra vez y que tengamos un lugar emblemático como lo tengo hasta ahora para poder representar todo lo que es cultura valenciana", ha afirmado.

Y cuestionado por si la convocatoria de las elecciones generales puede influir en los tiempos, ha señalado que en proyecto no porque, "en el mejor de lo casos estamos hablando de que la licitación estaría preparada para enero y, a partir de ahí se licitará el proyecto, pasarán 4 o 5 meses para adjudicarlo y después un año más" para iniciar la ejecución.

"MÁS ALLÁ" DE LAS ELECCIONES

"Tiempo tendremos, evidentemente, después de las elecciones, creo que iremos más allá incluso de las locales y autonómicas; es un proceso que no va a durar un año, evidentemente, deberemos tener una mirada larga y entender que es importante para los valencianos y que, por tanto, hemos de participar todos y todos", ha dicho.

El presidente de la corporación provincial ha abundado en que "no va de color político, el Principal no es una obra de cuatro o cinco años ni es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a muy largo plazo, por tanto, no sabemos quién vendrá después, no sabemos cómo acabará todo y lo importante es que como más voces autorizadas haya y más instituciones se vean involucradas, el éxito estará más garantizado".