Mompó no ve "ninguna posibilidad" de que termine siendo investigado por la jueza de la dana: "Estoy muy tranquilo"

Insiste en que sobre el 29O ha dicho "desde el principio siempre lo mismo": "Ni tengo memoria selectiva ni he cambiado la versión"

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado que no ve "ninguna posibilidad" de que termine siendo investigado por la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana del 29 de octubre tras su declaración como testigo este jueves. "Estoy muy tranquilo respecto a la imputación y a todo lo que rodea de mi intervención", ha resumido.

Así se ha expresado, en declaraciones a los medios este viernes tras supervisar las obras de la Plaza de Toros de València, en las que ha insistido en que, sobre la gestión del 29O, ha "dicho desde el principio lo mismo": "Nadie me puede negar que he atendido a todos los que me han preguntado y que no he cambiado la versión en nada".

En este sentido, ha lamentado que ahora haya "gente intentando hacer ver" que él cambió la versión en su declaración ante la jueza: "No es verdad, ni tengo memoria selectiva ni he cambiado la versión. He dicho siempre lo mismo. Yo no me acuerdo de algunas cosas y de algunas cosas no. Lo que ayer expliqué, y puedo explicar un millón de veces, que lo que es evidente y lógica lo puedo manifestar".

Dicho esto, ha incidido en que si "hasta las 7 de la tarde no se habla de --la presa de-- Forata y si hasta las 7 para mí no existía el sistema ES-Alert, es imposible que antes de las 7 se hablara". Y ha expuesto que ante los medios puede "suponer" de lo que habló durante la tarde del 29O, pero no ante la jueza: "No puedo decirle lo que supongo que estaba hablando, he de decirle lo que tengo claro".

Así, ha asegurado que ante la instructora declaró "los ítems" que tiene "claros" y a partir de ellos construyó lo que puede "aportar a la investigación". "No hay que olvidar que voy como testigo. Lo único que intento es contar la verdad por delante, como he hecho desde el primer día, no necesito tener a la jueza delante para contar la verdad", ha continuado.

TIENE "LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

"Las cosas están ahí. Mi currículum es de verdad. No me invento licenciaturas ni intento engañar a la gente. Lo he hecho siempre así, y en este caso, de cara a la jueza, he hecho lo mismo. A partir de aquí, interpretaciones, por supuesto, esto es política", ha agregado. En cualquier caso, ha afirmado que tiene "la conciencia muy tranquila de haber dado siempre la cara y explicado lo que yo viví allí".

Sobre las conversaciones telefónicas de la tarde del 29O, ha expuesto: "Ahora se nos pide un esfuerzo de recordar otra vez lo que hace nueve meses. Si me preguntáis, ¿y a las nueve y once en la conversación que tuviste con no sé quién, ¿qué le dijiste? Explicadme quién se acuerda de eso. Si me preguntáis, ¿hablasteis de la Plaza de Toros? Sí que te puedo decir, mira, pues sí que hablamos, o no hablamos. Pero no puedo situar exactamente en qué minuto".

DEL POYO "NO SE HABLÓ NUNCA ANTES DE LANZAR EL ES-ALERT"

Preguntado por si en el Cecopi nadie habló del barranco del Poyo hasta las ocho de la tarde del 29O, el presidente de la Diputación de Valencia ha recalcado que ha manifestado esto "por activa y por pasiva": "No se habló nunca antes de lanzar el ES-Alert".

"Y me podéis decir, bueno, ¿y cómo no te acuerdas de lo que se dijo pero sí que te acuerdas de que no se habló? Otra vez es por lógica. ¿Alguien puede pensar que estando allí el inspector jefe de Bomberos, Delegación de Gobierno, UME, Guardia civil, Policía Nacional, que estando todos los técnicos habidos y por haber, alguien sabiendo lo que iba a pasar en el barranco del Poyo, nadie hizo nada por evitarlo? Es que es técnicamente imposible", ha continuado.

Dicho esto, ha aseverado que de lo que sí que se acuerda es de que "todo cambia a partir de las siete de la tarde, cuando el presidente de la Confederación --Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo-- nos advierte de que puede colapsar el pantano de Forata". "Yo mismo pregunto, ¿qué es colapsar?", ha indicado.

"Ante la mirada de todos, el presidente --de la CHJ-- nos dice que a lo mejor no colapsa, pero el agua pasa por encima. Pero ahí cambia toda la tarde ya y nos centramos únicamente y todas las discusiones son a partir de intentar evitar los daños que puede producir la rotura de la presa, entonces ese mensaje --el ES-Alert se envía para eso", ha remarcado. "Por eso yo no me acuerdo exactamente de los minutos, de las horas y de con quién... pero es que no se habló nada del barranco de Poyo", ha reiterado.

"Ahora sabemos que un cuarto antes de hora de las siete llegó un mensaje del cambio de caudal del barroco del Poyo. Yo no tengo ninguna duda que el presidente de la Confederación, estando allí, no sabía los mensajes que estaba enviando su institución, no tengo ninguna duda. No me cabe en la cabeza que el presidente de la Confederación, estando allí con nosotros, no nos diga absolutamente nada verbalmente de lo que está sucediendo si él lo sabe. Es que no me lo creo. Pero esto no lo sé, no lo puedo asegurar, es una reflexión que hago yo en voz alta. Lo tendrá que explicar él, no yo", ha continuado.

"LA POLÉMICA SIEMPRE ESTARÁ AHÍ"

Sobre su declaración ante la jueza, el dirigente provincial ha afirmado que "la polémica siempre estará ahí, sobre todo mientras hayan partidos políticos más preocupados de la polémica que realmente de ayudar", algo de lo que ha asegurado no sorprenderse.

"Ya lo dije en el incendio de Campanar, que hay personas más preocupadas de hacerse fotos que de ayudar a las víctimas", ha apuntado, al tiempo que ha considerado que con la dana "se ha visto perfectamente quién estaba ahí y quién no". Y ha asegurado que estuvo presente en el Cecopi el 29O por su "voluntad de ayudar". "Yo estaba allí y por eso ahora me toca dar la cara", ha recalcado.

CRÍTICAS AL PSPV, PROTESTA DE BOMBEROS Y "FILTRACIONES"

Cuestionado sobre el hecho de que el PSPV haya pedido a la jueza investigarle por "falso testimonio", Vicent Mompó ha considerado que los socialistas "tienen que hacer algo, ya que no trabajan". "Entiendo que es muy difícil ser la ministra de --Pedro-- Sánchez en este momento, tienen que desviar la atención y algo tienen que decir", ha afirmado, aunque lo ha calificado de "vergonzoso".

"Ayer mismo en la sala lo tuve que escuchar, que mientras está declarando un testigo haya filtraciones, que no deberían haberlas, pero que haya toda una ministra que en base a esas filtraciones, que no deberían existir, pues manifieste ya que va a pedir mi imputación. Bueno, ellos tienen que hacer su trabajo, nuestro es el nuestro", ha señalado.

En este punto, ha aludido a la protesta de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia a las puertas de la Ciudad de la Justicia y ha considerado "indecente que se autoricen manifestaciones intentando presionar". En concreto, ha cargado contra la Delegación del Gobierno por "autorizar una manifestación en contra de mi persona".

Y sobre si la jueza le hizo algún "reproche", Mompó ha apuntado que en "una declaración de ocho horas hubo de todo prácticamente". "También la jueza dejó muy claro que no cabía ningún falso testimonio. Es la primera vez que declaro, o sea, no puedo contradecirme si es la primera vez que hago declaraciones", ha argumentado. Por eso mismo, ha criticado a Diana Morant: "Que una ministra no tenga asesores al lado para informarle de estas cosas, pues sorprende, pero en la línea de lo que ya conocíamos".

En cualquier caso, ha rechazado "estar continuamente desmintiendo lo que dice no sé quién del PSOE". "Lo que me gustaría de la ministra es que estuviese preocupada por la financiación valenciana y no ayudando a la catalana, que realmente esté peleando por que llegue el FLA". Y ha acusado a la también líder del PSPV de estar "más pendiente de irse a sitios donde puede hacer buenas fotos y no hacer su trabajo, que es para lo que la eligieron en las elecciones".