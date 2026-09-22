Mompó, sobre la oposición de mecánico-conductor: "No temblaremos a la hora de tomar decisiones"

Archivo - El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (archivo) - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asegurado que desde la corporación no van a "temblar a la hora de tomar decisiones" si se demuestran las posibles irregularidades en el proceso selectivo para cubrir seis plazas de mecánico-conductor de la Diputació de València.

Así lo han señalado después de que este fin de semana la Diputació anunciara la paralización de la publicación de las notas de la convocatoria de seis plazas de mecánico-conductor ante "indicios de una posible anomalía" y requiriera al tribunal calificador que aclarara "las circunstancias del proceso y, en particular, los indicios relacionados con una posible filtración del contenido del examen antes de la celebración de la prueba".

Respecto a si la administración provincial acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los hechos, como ha anunciado el PSPV que hará, Mompó ha señalado que si la Diputació tuviese pruebas suficientes lo haría. "La Justicia funciona como funciona, y no solo sirve que tú sepas una cosa sino que la debes demostrar", ha indicado.

El dirigente provincial ha remarcado que "es la Diputació, una vez más, la que no mira al otro lado" y que es "evidente" que si la administración que preside ha paralizado el proceso es porque piensa "que las cosas no se han hecho como creemos que deben hacerse en la Diputació".

"Los que venimos de abajo vivimos de nuestra palabra, hechos y la credibilidad que tenemos. Hay que ser consecuentes y tomar acción contra quienes no actúen con responsabilidad y honradez, y eso es lo que haremos. No vamos a temblar a la hora tomar decisiones", ha insistido.

Mompó ha insistido en que la Diputació "una vez más no se esconde, toma decisiones complicadas" y paraliza el proceso. Sobre el plazo para reanudar el proceso, ha explicado que los equipos jurídicos y el área de personal están estudiando las medidas a tomar".