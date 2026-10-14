Mompó pide que el Gobierno ayude con el Principal "gobierne quien gobierne" y "por encima de colores políticos"

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VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmado que el Teatro Principal está "por encima de todos los colores políticos" y que él, "gobierne quien gobierne", seguirá reclamando financiación del Gobierno central para acometer las obras necesarias para su reapertura.

Mompó se ha pronunciado de esta forma, antes de participar en el décimo aniversario de Divaldirectia, preguntado por cómo se encuentran las conversaciones con el Ejecutivo central para la rehabilitación del teatro valenciano.

El presidente de la corporación ha explicado que no ha obtenido aún respuesta a la carta enviada por la Diputació al Ministerio de Cultura para pedir la concesión directa de una subvención para las obras. Un escrito remitido antes de la convocatoria de elecciones generales, ha apuntado.

"De momento no hemos hablado al respecto, sé que seguimos preparando la licitación del proyecto. Como ya dijimos, es una cantidad importante, pero no más importante de lo que representa el Principal para la historia de Valencia", ha subrayado.

Este asunto, ha insistido Mompó, "no tiene que ver con qué partido político gobierne". "Yo en mi caso espero que sea el PP el que gobierne", ha apuntado, antes de puntualizar que él continuará con su reclamación y enviará otra vez esa carta si hay un nuevo ministro de Cultura.

"Si otros teatros principales, hablábamos de Madrid o Barcelona, también otros de toda España, han tenido la financiación estatal, ¿por qué no Valencia, que es la tercera ciudad de España?", se ha preguntado.

Mompó ha insistido en que "no es la Diputació la que tiene que abordarlo únicamente, sino que tenemos que hablar precisamente todas las instituciones y ponernos de acuerdo en una instalación que es muy importante para los valencianos".