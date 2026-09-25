Mompó propone una "hoja de ruta compartida" para "el nuevo" Teatro Principal y el sector pide "coordinación"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha reunido este viernes con los responsables de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana (AVETID). - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha apostado por poner en marcha una "hoja de ruta compartida" entre diversas instituciones para "el nuevo" Teatro Principal, tras el cierre de la emblemática sala por razones de seguridad, mientras que las empresas de artes escénicas le han pedido que haya "coordinación" entre las administraciones para que la recuperación del edificio se lleve a cabo lo antes posible y con el menor impacto negativo en el sector.

El máximo responsable de la corporación provincial se ha reunido este viernes con los responsables de la Associació d'Empreses d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana (Avetid), la compañía Yapadú y los trabajadores de la delegación de Teatros de la Diputació.

Mompó ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" y ha tendido la mano al sector de las artes escénicas para participar en el proceso de recuperación de un icono cultural como el gran teatro de la ciudad. Para el presidente provincial, el encuentro ha sido "muy positivo".

"Entendemos la preocupación y por eso hemos querido escucharlos y explicarles de primera mano cuál es la situación del teatro y los pasos que estamos dando", ha señalado en un comunicado Mompó, quien ha mostrado su satisfacción por "haber aclarado dudas y poderles transmitir una cuestión muy importante, y es que la Diputación continuará cumpliendo con la cultura y el sector cultural valenciano".

El presidente ha trasladado a los representantes de Avetid que en estos momentos la institución trabaja en la licitación para redactar el proyecto del nuevo Teatro Principal, y ha aseverado que "mientras estemos al frente de la Diputación no vamos a parar hasta convertirlo en realidad". Y ha avanzado que el siguiente paso será "sentarnos con todas las instituciones que han de implicarse en el proyecto para establecer una hoja de ruta compartida".

CARTA AL GOBIERNO

Desde la Diputación puntualizan que cuando habla de instituciones, Mompó se refiere al Ayuntamiento, la Generalitat y también el Gobierno de España, al que dirigirá una carta adjuntando la situación del Principal y la necesidad de invertir en el edificio, "al igual que se invierte en otros referentes culturales como el teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona".

"Es momento de coordinar esfuerzos para agilizar al máximo la reforma integral que necesita el Teatro Principal y que merece la sociedad valenciana", ha remarcado.

La primera de las reuniones de este viernes la ha mantenido el presidente con los responsables de la compañía valenciana Yapadú, que actualmente ocupaba el Principal con el espectáculo de danza para público familiar 'El llibre de la selva', en el marco de la programación del proyecto teatral Escalante de la Diputación.

Mompó les ha indicado que las funciones podrán continuar en Les Arts sin problemas con el aforo, y desde la compañía de Riba-roja han agradecido la comunicación y la buena sintonía para resolver la situación y reprogramar las funciones previstas. "Para nosotros ha sido un mazazo porque veníamos de la dana y ahora nos encontramos con el cierre del Principal, pero ahora tenemos que hacer equipo e ir todos en la misma dirección".

En el encuentro con los trabajadores de la delegación provincial de Teatros, donde ha estado acompañado por las diputadas Paz Carceller y Rocío Gil, responsables de Patrimonio y Teatros respectivamente, Vicent Mompó ha expuesto las conclusiones del informe pericial y ha repasado la cronología de las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación en el edificio. Mientras la corporación busca el espacio de trabajo oportuno para sus empleados, estos han mostrado su predisposición a seguir desempeñando sus funciones en el teatro.

AMPLIACIÓN DEL INFORME PERICIAL

Mompó ha señalado que se pedirá una ampliación del informe pericial para ver si el edificio puede seguir utilizándose para uso administrativo, y ha asegurado a los trabajadores que se mantienen los plazos para disponer de una nueva sede estable del Escalante entre 2027 y 2028.

La última de las reuniones de Mompó y las diputadas de Patrimonio y Teatros ha sido la de Avetid. Los integrantes del sector teatral admiten que el cierre del Principal ha sido "una decisión impopular", pero han transmitido al presidente que van a estar al lado de la Diputación, reconociendo "la apuesta que hacen por las artes escénicas y que siguen haciendo pese a encontrarse con problemas como el del Principal". Esta misma semana, en Junta de Gobierno, la corporación provincial aprobaba 330.000 euros para este año y otro tanto para el que viene destinados al sector.

Mompó, por su parte, ha expuesto que la Diputación ha cumplido con "todas las inspecciones técnicas que han tenido que realizarse en los dos últimos años, desde que la institución recuperara el mantenimiento del Principal que estaba en manos de la Generalitat". "Todos los informes OCA estaban pasados y eran válidos, referentes a los ascensores, sistemas de incendios o la instalación eléctrica", ha detallado el presidente, que ha descartado la propuesta del sector de realizar las obras de mejora por fases porque el informe pericial integral deja claro que "no es posible".

Desde la Junta de Avetid han agradecido esta primera reunión con el presidente de la Diputación, que habían solicitado mediante una carta. Según han señalado fuentes del colectivo a Europa Press, "la valoración de esta reunión ha sido positiva", ya que han encontrado "voluntad de acción y de diálogo por parte de la Diputación". "Y queremos que continúe así", han remachado.

"Como ya habíamos avanzado en comunicados anteriores, hemos pedido de forma urgente que la Diputación y la Generalitat se coordinan entre ellas y cuentan con nosotros y con otras asociaciones para definir una hoja de ruta que apueste por la programación en otros espacios y otras acciones de protección para las compañías y empresas. Una vez conversamos con la Generalitat, después del diálogo con las dos partes y de valorar toda la información, ofreceremos una valoración más detallada", concluyen.