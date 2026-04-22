Mompó rechaza polemizar sobre la "prioridad nacional" que reivindica Vox: "No vamos a entrar en debates estériles"

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha rechazado polemizar sobre el principio de "prioridad nacional" que en las últimas horas Vox ha reivindicado en la Comunitat Valenciana. "No vamos a entrar en debates estériles", ha sostenido el dirigente provincial.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras presentar el plan de recuperación del patrimonio valenciano de la Diputació, un día después de que Vox asegurara que el principio de "prioridad nacional" que figura en el pacto de gobierno con el PP en Extremadura ya forma parte del acuerdo de investidura del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El PP evitó concretar si en este acuerdo figuraba ese principio, se remitió en todo momento al Pacte de Les Corts que "todos pudimos ver en directo" y afirmó que, seis meses después de la investidura, no ha visto "nada raro ni censurable" en materia de inmigración.

Preguntado por este asunto, Mompó ha asegurado que él viene "del municipalismo" y por eso mismo sabe "cuáles son las prioridades de nuestros vecinos", razón por la que ha rechazado entrar en "la polarización y la crispación política". "No estamos en ver quién más, sino ayudando a los pueblos, en proyectos como el que hemos presentado hoy, y lo que queremos realmente es que los nuestros vecinos se sientan orgullosos de sus representantes", ha expresado.

Además, y en un momento "complicado" para la política, ha abogado por "más hechos y menos palabras": "Al final, no se trata de ver quién tiene más razón o quién se cuelga esa medalla, sino que se trata en definitiva de estar administrando el dinero público, los impuestos que cobramos a nuestros vecinos, y desde esta institución no vamos a entrar en esos debates estériles y lo que vamos a hacer es continuar trabajando para ellos", ha zanjado.