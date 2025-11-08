Mompó replica a Morant: "Inútil es defender a Pedro Sánchez, ese que ha abandonado a los valencianos"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Valencia y presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha replicado a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que "inútil es defender a Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, a quien ha acusado de "abandonar a los valencianos".

Así se ha manifestado a través de un mensaje en sus redes sociales, después de que Morant haya señalado este sábado por la mañana, en relación a Mompó y al actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como candidatos a suceder a Carlos Mazón como president de la Generalitat, que ambos "hicieron la nada más absoluta y la gestión más inútil" durante la dana del 29 de octubre de 2024.

"Este es el nivel de toda una ministra de España. Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba", ha espetado Mompó, al tiempo que ha sostenido que "si algo quedó claro en el Cecopi fue quién decidió teleNOtrabajar: tus compañeros", ha reprochado.

En este sentido, ha enfatizado que "sus aportaciones fueron igual de inútiles como cuando te presentaste en el incendio de Campanar para hacerte fotos o cuando llegaste dos días después de la peor catástrofe de nuestra historia en el helicóptero del 'Si necesitan más recursos, que los pidan', para no hacer nada", ha aseverado.

"Inútil es defender a Pedro Sánchez, ese que ha abandonado a las valencianas y a los valencianos", ha apostillado Mompó, quien ha instado a Morant a ponerse "a trabajar" y a hacer "política útil por esta tierra". Además, ha finalizado con un "consejo": "Si pretendes liderar la Generalitat, empieza por liderar tu propio partido", ha zanjado.