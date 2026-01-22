El monitor de reputación sanitaria Merco sitúa al Hospital General de Castellón entre los 59 mejores de España

Hospital General de Castellón - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 22 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Hospital General Universitario de Castellón alcanza por primera vez la posición 59 en el ránking nacional de hospitales con mejor reputación corporativa según el índice Merco relativo al ejercicio de 2025, tal y como ha informado el centro sanitario en un comunicado.

El centro castellonense es el único hospital público de la provincia que figura en este ránking y ha recibido una puntación de 3.576 puntos, basándose en las opiniones expertas de especialistas en Medicina tanto del ámbito hospitalario como de Atención Primaria, además de gerentes sanitarios, directivos de hospitales, personal de enfermería, directivos de empresas farmacéuticas, profesionales sanitarios, periodistas y asociaciones de pacientes.

El gerente del Departamento de Salud de Castellón ha felicitado a toda la plantilla por este reconocimiento que "es de todos los profesionales, por su trabajo diario y su compromiso con la atención al paciente y la calidad asistencial", ha dicho.

Ha destacado que "estos resultados influyen directamente en la salud de los castellonenses". Además, ha añadido que "hay muchos indicadores con margen de mejora, por lo que se va a seguir trabajando en el plan de conseguir un sistema eficaz y eficiente, tanto a nivel asistencial como de dotación e infraestructuras.

El Hospital General de Castellón se situó en el ejercicio de 2023 en el puesto 86 del ránking nacional, por lo que durante la gestión de estos últimos dos años ha escalado 27 puestos y ha conseguido más de 500 puntos en la monitorización.

Merco es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica para evaluar, siguiendo la metodología multistackeholder, la reputación de las 100 mejores empresas y/o entidades, y tiene una experiencia en este campo adquirida desde el año 2000.