Un mono capuchino se recupera en un centro de rescate de Villena (Alicante) tras una operación de parálisis

Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 25 septiembre 2025 12:35

   ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Capitán, un mono capuchino ('Sapajus apella') rescatado en julio de este año, ha sido sometido a una operación de urgencia tras desarrollar una parálisis en sus extremidades inferiores y cola, causada por una grave hernia discal. El animal se está recuperando en el centro de AAP en Villena (Alicante), muestra "pequeños avances" en su movilidad y va ganando peso.

   El primate fue encontrado por un particular en un campo de olivos en Huelva y trasladado al centro de rescate ubicado en el municipio alicantino para recibir atención especializada y comenzar su proceso de rehabilitación y socialización.

   Durante su primera revisión veterinaria, se detectaron signos de enfermedad metabólica ósea, entre los que había deformaciones en los huesos del antebrazo y posibles fracturas antiguas, según ha indicado AAP en un comunicado.

   Pocas semanas después de su llegada, los cuidadores observaron que Capitán comenzaba a perder movilidad en sus patas y cola, sin responder a ningún tratamiento, hasta que, a los pocos días, dejó de mover sus piernas y se arrastraba por la instalación. Además, perdió la capacidad de trepar.

   Ante la urgencia de la situación y tras una "cuidadosa evaluación" de riesgos y posibilidades en su plan de tratamiento, fue trasladado al Hospital Veterinario Anicura Valencia Sur, donde una resonancia magnética confirmó la presencia de una hernia discal entre las vértebras T14-L1, con compresión medular severa.

   Tras este diagnóstico, la única solución era la cirugía, "nunca llevada a cabo" en un primate de este tamaño y esta especie, según AAP. La operación, realizada en el Centro Clínico de Especialidades Veterinarias Aúna, en Valencia, representaba un "alto riesgo, pero era necesaria para intentar recuperar la movilidad y calidad de vida del animal".

   "Estamos enormemente agradecidos al veterinario, neurólogo y neurocirujano, Alejandro Luján y todo su equipo por la atención, cuidado y apoyo en el proceso de la operación de Capitán y su postoperatorio", ha indicado Sonsoles Hernández, veterinaria de AAP en España.

   Y ha continuado: "Somos relativamente optimistas sobre sus posibilidades de volver a caminar, pero necesitaremos evaluarlo en cuanto a la capacidad de escalar y su uso de la cola a medida que avanza. Parece que podría seguir mejorando durante seis meses a un año después del tratamiento quirúrgico".

"PEQUEÑOS AVANCES"

   En la actualidad, Capitán está en proceso de recuperación y desde AAP se continúa monitorizando de cerca su estado de salud y se trabaja "para que pueda volver a tener una vida digna y activa". Aunque los primeros días fueron "críticos y sin signos de mejora", en las últimas semanas ha mostrado "pequeños avances".

   El mono capuchino ya logra mantenerse en pie, mueve ligeramente la cola y ha comenzado a recuperar movilidad en su lado izquierdo. Además, ha ganado peso, lo que indica una evolución positiva, según el centro de rescate.

