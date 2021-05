Montero asegura que Belarra permitirá a Podemos "crecer" para "ser primera fuerza" y "cambiarlo todo"

VALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su respaldo a la candidatura a secretaria general de Podemos, Ione Belarra, porque permitirá a la formación morada "crecer" hasta "ser primera fuerza", al tiempo que ha advertido: "No vinimos a gobernar en minoría y cambiar solo algunas cosas con mucho esfuerzo".

Así lo ha indicado en la presentación de la candidatura de Ione Belarra para convertirse como nueva secretaria general de Podemos, celebrada en el Jardín Botánico de València este sábado con la participación de los principales dirigentes de la formación.

Montero ha destacado que Ione Belarra ha conseguido 4.200 avales para su candidatura y que "nunca nadie había conseguido tantos avales en una asamblea de Podemos", un hecho que coincide "justo ahora cuando todo el mundo intenta decir que Podemos ya no es una herramienta útil" y que "el 15 M ha acabado", ha resaltado.

En ese sentido, ha asegurado que "sin Podemos no se puede entender lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años", puesto que ha sido el "motor de la principales transformaciones democráticas y plurinacionales que se han podido producir en nuestro país" y ha sido la "condición de posibilidad para revertir" los recortes en dependencia, "echar al PP del gobierno de España" y "subir el salario mínimo interprofesional".

En esa línea, ha recalcado que "Podemos es el motor que hace posibles las transformaciones democráticas en nuestro país" y que el exsecretario general, Pablo Iglesias, les "ha dejado lo mejor que podía dejar", un "gobierno de coalición" y el "espacio democrático de cambio protegido, cuidado y unido" para ser ahora capaces de "crecer y conseguir ganarlo todo".

"No vinimos a gobernar en minoría y cambiar solo algunas cosas con mucho esfuerzo, hemos venido a cambiarlo todo", ha asegurado Montero, al tiempo que ha añadido que "para eso Podemos tiene que estar fuerte" y convertirse "en la primera fuerza democrática de nuestro país y cambiarlo todo y cambiarlo ya", ha insistido.

"NO SE PUEDEN ENTENDER LOS CAMBIOS SIN PODEMOS"

Asimismo, ha asegurado que "no se pueden entender los cambios ni el proceso democratizador en este país, las mejoras en la vida de la gente", sin Podemos", como tampoco "sin las mujeres" de España desde los ciudados y la primera línea frente al coronavius en hospitales y centros de salud. "Esta emergencia sanitaria ha sido una herida de muerte al patriarcado", ha aseverado.

Es por ello que ha afirmado que Podemos se propone "crecer" y "en esta nueva etapa hacer lo mismo que está haciendo nuestro país, poner al frente a las mujeres" y ser la "garantía" de que "la cuarta ola del feminismo internacional" sea también "una cuarta ola de feminismo institucional". "Estamos fallado si no conseguimos llegar siempte a timepo para que ninguna mujer sea violada ni asesinada", ha subrayado.

Ha defendido que la salida de la crisis social, económica y sanitaria tiene que "proteger los derechos de todos", ser feminista y atender a la diversidad. Ha defendido, en este punto, que las personas trans y LGTBI "no solo tienen derecho a ir de la mano con su pareja" sino también a que "en el centro de salud las llamen por su nombre".

Monteor ha defendido que Ione Belarra "encarna la sencia de Podemos" y ha asegurado: "Vamos a elegir la mejor secretaría general que Podemos pueda tener" y que "nos permita crecer y cambiarlo todo".

Ha señalado que "no es una casualidad" presentar la candidatura en València sino un "mensaje claro" de que "España es una país plurinacional" y quieren "una navarra al frente" del gobierno, "poner en valor los diferentes gobiernos, lenguas y culturales que conviven en nuestro país" y "nos hacen ser quienes somos". "No seríamos España si no tuviéramos una Comunitat Valenciana poderosa que nos está demostrando que se puede gobernar diferente", ha subrayado.

"NUEVA ÉPOCA"

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que "empieza una nueva época" y que "nunca antes un equipo de mujeres ha estado en el puente de mando de una fuerza política llamada a dirigir el país".

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha expresado la voluntad de acompañar a Belarra en "una nueva fase en la que muchas cosas han cambiado", y ha remarcado que "estar en estas circunstancias es producto del compromiso de Pablo Iglesias a la hora de conducir el proyecto en estos años", porque el exsecretario general ha tenido el "acierto de darse cuenta de que ahora era el momento de iniciar un cambio de fase" son "las condiciones para que se produzca un cambio profundo", el de "tener a la primera mujer presidenta del Gobierno y que esta sea Yolanda Díaz".

LIMA: "TE VAMOS A ARROPAR COMO A PABLO IGLESIAS"

La coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, ha dado la bienvenida a la formación "a la tierra de Enric Valor", donde "ocurrió una cosa muy importante en 2015" que fue "echar al PP" después de "décadas maltratando al pueblo valenciano", de las que "todavía estamos pagando las consecuencias de los destrozos en la sanidad y la educación publica".

Lima ha agradecido a Ione Belarra "dar el paso para liderar la herramienta de la gente sencilla y humilde". "Te vamos a arropar igual que hicimos con Pablo Iglesias", ha asegurado, antes de finalizar su intervención con una cita de Vicent Andrés Estellés: "No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu" (No podrán nada ante un pueblo unido, alegre y combativo).

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha resaltado que en la Comunitat Valenciana "empieza el futuro de ese nuevo Podemos que vamos a crecer", porque es "referente de cómo tienen que hacerse las cosas" y "la vía valenciana no es una palabra en balde".

"Nos dijeron que no se podía llegar al gobierno" o a las instituciones y lo ocurrido en la Comunitat "nos demuestra que sí se puede", ha subrayado, antes de recordar los acuerdos de gobierno para en los que Unides Podem se integró en el Consell y que llevan el nombre del enclave en el que se ha organizado el acto: "En el Botànic empieza a crecer Podemos. Y eso te lo debemos a ti, Ione Belarra", ha añadido Dalmau, que se ha manifestado "orgulloso" de que "el futuro de Podemos empiece aquí".

Durante el acto, referencias a la plurinacionalidad y las diferentes lenguas cooficiales, el feminismo y el conflicto en Palestina, el colectivo LGTBI, la derogación de la reforma laboral.