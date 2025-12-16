Morán asegura que las obras de recuperación postdana "siguen la hoja de ruta" con 1.200 millones movilizados

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su visita a las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en Utiel y Requena. - GOBIERNO DE ESPAÑA

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha aseverado este martes que las obras de recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024 "están siguiendo la hoja de ruta marcada", con 1.200 millones de euros movilizados por el Gobierno, al tiempo que ha agradecido la "cooperación" entras las administraciones porque "si no, no habría sido posible" realizar unas obras "de esta envergadura".

En estos términos se ha referido Morán, en su visita, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en Utiel y Requena, en la provincia de Valencia.

Morán ha subrayado que el plan de obras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), correspondiente a "restituir y reponer" las infraestructuras dañadas como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024, que se saldó con 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, "está siguiendo perfectamente la hoja de ruta marcada" y ha agregado que, "en estos momentos, son 1.200 millones de euros los que están ya movilizados en tres paquetes de intervención".

Por un lado, las obras de emergencia, que forman parte del paquete inicial, con un orden de "unos 220 millones de euros". En paralelo, ha informado de que todos los operadores y los ayuntamientos están ya desplegando las inversiones en las obras de recuperación de los sistemas "de alcantarillado, saneamiento y depuración", al tiempo que ha precisado que "en estos momentos ya hay 460 millones de euros transferidos a los operadores y a las corporaciones locales".

Asimismo, ha puntualizado que el Miteco "se va a mover entre los 500 y los 700 millones de euros" para las obras "de dotación de resiliencia" al conjunto del territorio. El primer proyecto, el Barranco de la Saleta, ha indicado, se encuentra en la fase final de licitación, que supondrá una intervención del orden "de unos 90 millones de euros aproximadamente".

En este punto, Morán ha hecho hincapié en que "nunca antes había habido una movilización de esta envergadura en ningún otro punto de este país, lo que supone un gran esfuerzo para el conjunto de las administraciones, pero también para el sector productivo".

El secretario de Estado, además, ha destacado que "todo esto ha sido posible, más allá del ruido mediático que se haya podido poner en marcha, a través de un proceso de cooperación con las estructuras técnicas de trabajo de las tres administraciones: de la administración General del Estado, de la administración Autonómica y de las administraciones locales".

Igualmente, ha agradecido el "esfuerzo" de las corporaciones locales y los técnicos municipales para "poder sacar adelante este proceso", en el que, según ha remarcado, "si no hay cooperación las tres administraciones sería imposible sacarlo adelante."

COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

Morán también ha trasladado un mensaje a las asociaciones de víctimas de las inundaciones: "Se lo dijimos el primer día y se lo repetimos hoy. Nuestro primer objetivo es dar cumplimiento al compromiso que adquirimos con ellas y dar una respuesta para que esto que sucedió no vuelva a suceder".

Así las cosas, ha subrayado que el "esfuerzo" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "está volcado en ese sentido".